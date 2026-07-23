Bedrägeriexpert: Myndigheterna ser bara toppen av isberget

Det menar bedrägerianalytikern Peter Forsman i en intervju med EFN.

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Forsman har bevakat nätrelaterade bedrägerier i mer än två decennier, tidigare vid Internetstiftelsen och numera som bedrägerispecialist på Svea Bank.

Hans slutsatser är samlade i rapporten Från bluffakturor till kriminella ekosystem, som följer utvecklingen från 2013 fram till i dag, från investeringsbedrägerier till komplicerade momskaruseller av MTIC-typ, där EU:s momssystem utnyttjas för att lura till sig miljardbelopp.

Måste ta helhetsgrepp

Poängen, menar han, är att det inte längre går att kartlägga en bedragare i taget. Marknaden har delats upp i specialiteter: vissa aktörer levererar bolag och målvakter, andra sköter den tekniska uppbyggnaden, tvättar pengarna eller omvandlar vinsterna till fordon och fastigheter.

”Det viktigaste myndigheterna fortfarande missar är hur rollerna för bolag, domäner, konton, målvakter och adresser skiftar över tid, säger” han till EFN.

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Han anser också att de digitala spåren används för dåligt. Servrar, IP-adresser och certifikat kopplade till domännamn och e-postadresser kan binda samman upplägg som vid första anblicken ser fristående ut, men någon systematisk kartläggning av det slaget görs inte i dag.