Slutlånat för Kina – Världsbanken bromsar in

Planen innebär att utlåningen ska avvecklas helt senast 2031, vilket markerar slutet på en lång period där Kina fortsatt att vara en av Världsbankens största låntagare.

De lån som beviljas under utfasningsperioden ska i huvudsak riktas mot projekt inom bland annat klimat och miljö med bredare globala effekter. Samtidigt väntas Kina fortsätta samarbeta med Världsbanken genom tekniskt stöd och kunskapsutbyte även efter att utlåningen har upphört.

Minskningen av utlåningen är en del av en långsiktig strategi där Världsbanken successivt styr om sina resurser till fattigare länder och ekonomier med större finansieringsbehov.

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USA har varit kritiska länge

USA har länge kritiserat att Kina fått förmånliga lån från Världsbanken och menar att landets ekonomi inte längre motiverar fortsatt finansiering. Även Japan har framfört att Kina har tillräckliga egna resurser.

Minskningen är en del av Världsbankens strategi att i större utsträckning rikta sina resurser till länder med svagare ekonomisk motståndskraft och större finansieringsbehov.

Enigt Dagens PS säger French Hill, ordförande för det amerikanska representanthusets utskott för finansiella tjänster, att banken ”återställt sunt förnuft i politiken”.

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Utlåningen har redan krympt kraftigt

Världsbanken har successivt minskat sin utlåning till Kina de senaste åren. Den årliga utlåningen har sjunkit från omkring 23 miljarder kronor 2017 till cirka 7,5 miljarder kronor 2025.

Enligt Yahoo Finance kommer Världsbanken framöver att prioritera länder med svagare ekonomisk motståndskraft och större finansieringsbehov.

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