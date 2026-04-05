Realtid har tidigare rapporterat om privatpersoner och företag som förlorat både hem och tillgång till viktiga samhällsfunktioner när konton och BankID stängts ner. Vi mötte finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) för att höra hans tankar kring detta.
Konton stängs i rekordfart – ministern kritisk mot bankerna
Vi ses i ett mötesrum på Finansdepartementet för att försöka få svar på hur privatpersoner och företag kunnat få sina liv begränsade i jakten på kriminella nätverk.
”Det här är en genuin intressekonflikt”, konstaterar Niklas Wykman i en intervju med Realtid.
Han beskriver regeringens prioriterade arbete mot kriminalitet och menar att samhället måste bromsa den eskalerande utvecklingen som pågått länge.
Läs också: Kunder rasar mot bankernas beteende: ”Behandlas som kriminella” – Realtid
Kunder hamnar i kläm
Samtidigt hamnar kunder och företag i kläm när bankernas åtgärder för att komma åt penningtvätt påverkar oskyldiga.
Många gånger tvingas kunder leva utan både konto och bankID i många månader i väntan på att banken utreder kundkännedom.
Wykman understryker bankernas ansvar:
”Att vara bank kommer med förpliktelser”, säger Wykman. ”Resurser måste läggas på uppdraget. Det inkluderar kundtjänst och att inte låta ärenden där kunder drabbas dra ut på tiden.”
Han har inget emot bankernas vinster i sig. Men om lönsamheten går ut över kundservicen har något gått fel.
Kunden har också ett ansvar
Samtidigt betonar Wykman att ansvaret för stängda konton är delat.
Kunder måste själva bidra genom att hålla banken uppdaterad om förändringar i livet, som utlandsflytt eller större överföringar.
”Som kund är det viktigt att svara på bankens frågor om det finns misstanke om penningtvätt. Det handlar inte om att misstänkliggöra kunden, utan mer som en hälsocheck. Vi har sett många fall där människor utnyttjas som länkar för andra och blir både brottsoffer och verktyg”.
Otydliga regler pressar bankerna
Bankerna befinner sig samtidigt i en svår sits när de ska följa reglerna kring penningtvätt.
”Problemet är inte striktheten i reglerna, utan otydligheten. Bankerna vet inte alltid hur de ska agera, och att inte agera vid minsta misstanke kan leda till stora böter,” säger Wykman.
Realtid har tidigare rapporterat om banker som, trots omfattande compliance-arbete, fått betala dyrt för misstag.
”Compliance räcker inte”, säger Wykman.
Han lyfter i stället fram det finansiella underrättelsecentrum som nu byggs upp, där myndigheter som polisen och Skatteverket samarbetar med banker för att identifiera mönster.
Läs också: Bankerna stänger konton i rekordfart – här är deras förklaring – Realtid
Finansinspektionen ska underlätta
Realtid har tidigare talat med Finansinspektionen, som i två rapporter konstaterat att bankerna behöver göra mer för att kunder inte ska fara illa.
Mot bakgrund av detta har myndigheten nu fått i uppdrag av regeringen att ta fram tydligare riktlinjer och ge bankerna stöd i frågor som rör penningtvätt.
”Det ska bli lättare att göra rätt,” säger Wykman.
Myndigheten väntas presentera konkreta förslag i maj.
Läs också: Bankerna behöver tydligare vägledning – annars fortsätter kunder drabbas – Realtid
BankID och statens ansvar
Realtid har tidigare rapporterat om personer som fastnat i en märklig loop när bankerna stängt ner både bankkonto och BankID.
Banken har fortsatt att skicka viktig post via tjänster som kräver just BankID, och kunden har inte kunnat ta del av den. Samma gäller räkningar och annan myndighetspost.
”Här har staten en skuld,” säger Wykman. ”Vi borde sedan länge haft en statlig e-leg.”
En sådan ska införas den 1 december i år.
EU utökar arbetet mot penningtvätt
Samtidigt växer regelverket på EU-nivå.
Den nya myndigheten AMLA (Anti-Money Laundering Authority), med säte i Frankfurt, ska övervaka stora gränsöverskridande aktörer och stärka arbetet mot penningtvätt.
Enligt Wykman kommer myndighetens arbete att vara på en mer övergripande nivå och inte direkt beröra banker och kunder.
Läs också: Banker stänger konton i rekordfart – nya EU-regler gör det värre – Realtid
Brister i systemet förlänger väntan
Att banken saknar kundkännedom anges ofta som skäl till att konton hålls stängda i månader.
”Historiskt har staten också brustit när det gäller folkbokföringen och det har präglat stora delar av samhället”, säger han
Samtidigt framhåller han att det är bankernas ansvar att avsätta resurser för kundkännedom, så att ärenden inte drar ut på tiden och kunder inte drabbas av långvariga kontostängningar.
Kunder behöver vara beredda på att svara på frågor om sin ekonomi, medan bankerna måste utbilda personal så att frågorna inte leder till stressiga eller obehagliga situationer.
Trots de stora utmaningarna ser Wykman en väg framåt.
”När det blir tydligare vad olika aktörer ska göra, och när myndigheter samarbetar, då blir det bättre.”