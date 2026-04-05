Konton stängs i rekordfart – ministern kritisk mot bankerna

Kunden har också ett ansvar

Samtidigt betonar Wykman att ansvaret för stängda konton är delat.

Kunder måste själva bidra genom att hålla banken uppdaterad om förändringar i livet, som utlandsflytt eller större överföringar.

”Som kund är det viktigt att svara på bankens frågor om det finns misstanke om penningtvätt. Det handlar inte om att misstänkliggöra kunden, utan mer som en hälsocheck. Vi har sett många fall där människor utnyttjas som länkar för andra och blir både brottsoffer och verktyg”.

Otydliga regler pressar bankerna

Bankerna befinner sig samtidigt i en svår sits när de ska följa reglerna kring penningtvätt.

”Problemet är inte striktheten i reglerna, utan otydligheten. Bankerna vet inte alltid hur de ska agera, och att inte agera vid minsta misstanke kan leda till stora böter,” säger Wykman.

Realtid har tidigare rapporterat om banker som, trots omfattande compliance-arbete, fått betala dyrt för misstag.

”Compliance räcker inte”, säger Wykman.

Han lyfter i stället fram det finansiella underrättelsecentrum som nu byggs upp, där myndigheter som polisen och Skatteverket samarbetar med banker för att identifiera mönster.

Finansinspektionen ska underlätta

Realtid har tidigare talat med Finansinspektionen, som i två rapporter konstaterat att bankerna behöver göra mer för att kunder inte ska fara illa.

Mot bakgrund av detta har myndigheten nu fått i uppdrag av regeringen att ta fram tydligare riktlinjer och ge bankerna stöd i frågor som rör penningtvätt.

”Det ska bli lättare att göra rätt,” säger Wykman.

Myndigheten väntas presentera konkreta förslag i maj.

BankID och statens ansvar

Realtid har tidigare rapporterat om personer som fastnat i en märklig loop när bankerna stängt ner både bankkonto och BankID.

Banken har fortsatt att skicka viktig post via tjänster som kräver just BankID, och kunden har inte kunnat ta del av den. Samma gäller räkningar och annan myndighetspost.

”Här har staten en skuld,” säger Wykman. ”Vi borde sedan länge haft en statlig e-leg.”

En sådan ska införas den 1 december i år.

EU utökar arbetet mot penningtvätt

Samtidigt växer regelverket på EU-nivå.

Den nya myndigheten AMLA (Anti-Money Laundering Authority), med säte i Frankfurt, ska övervaka stora gränsöverskridande aktörer och stärka arbetet mot penningtvätt.

Enligt Wykman kommer myndighetens arbete att vara på en mer övergripande nivå och inte direkt beröra banker och kunder.

Brister i systemet förlänger väntan

Att banken saknar kundkännedom anges ofta som skäl till att konton hålls stängda i månader.

”Historiskt har staten också brustit när det gäller folkbokföringen och det har präglat stora delar av samhället”, säger han

Samtidigt framhåller han att det är bankernas ansvar att avsätta resurser för kundkännedom, så att ärenden inte drar ut på tiden och kunder inte drabbas av långvariga kontostängningar.

Kunder behöver vara beredda på att svara på frågor om sin ekonomi, medan bankerna måste utbilda personal så att frågorna inte leder till stressiga eller obehagliga situationer.

Trots de stora utmaningarna ser Wykman en väg framåt.

”När det blir tydligare vad olika aktörer ska göra, och när myndigheter samarbetar, då blir det bättre.”