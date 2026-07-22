Kreditgivningen stramas åt: allt fler får avslag

Högre lagerkostnader och längre leveranstider har gjort att fler företag har haft behov av att låna pengar för att täcka utgifterna under våren. Enligt La Tribune har bankerna samtidigt blivit mer restriktiva i sin kreditgivning till följd av den geopolitiska osäkerheten.

Enligt ECB:s enkät räknar bankerna med att fortsätta att skärpa kriterierna under det kommande kvartalet. Det kan innebära att även etablerade bolag ställs inför hårdare villkor.

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Hårdare villkor även för hushållen

Även på hushållssidan syns en förändring. Fler avstår från att ansöka om bolån på grund av det höga ränteläget. Samtidigt har kraven på sökande höjts.

När det gäller konsumptionslån syns även här en mer försiktig hållning från bankernas håll, även om åtstramningen inte är lika tydlig som tidigare kvartal.

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Geopolitiken påverkar riskviljan

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Den förändrade riskbedömningen kopplas till ett mer osäkert omvärldsläge. Enligt rapporteringen i La Tribune bidrar konflikten i Mellanöstern till att bankerna höjer sina riskpremier.

Utsikter inför tredje kvartalet

ECB bedömer att bankerna kan komma att mildra kraven för bolån under tredje kvartalet. För konsumtionslån väntas däremot fortsatt åtstramning, och företagskrediterna ser ut att förbli under press.

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