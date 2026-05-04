Signaler: Nära förestående räntehöjning

Enligt källor som talat med Reuters väntas ECB höja räntan minst två gånger, med start vid nästa möte i juni, om inte en gynnsam lösning på Irankonfliktens verkningar snabbt pressar ned energipriserna till förkrigsnivåer.

En av källorna uppger att torsdagens diskussion till stor del handlade om just juni, och att det rådde liten oenighet vid bordet om att penningpolitiska åtgärder kommer att bli nödvändiga, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Kriget i Iran stör

Störningar i flödet av bränsle och andra varor genom Hormuzsundet driver upp kostnaderna för det energiimportberoende euroområdet.

Spotpriset på Brentolja ligger nu över 100 dollar per fat, en nivå som sammanfaller med ECB:s mer ogynnsamma prognosscenario från mars.

Den faktiska inflationen i euroområdet uppgår redan till 3 procent, klart över ECB:s mål på 2 procent.