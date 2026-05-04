Den europeiska centralbanken ECB lämnade räntan oförändrad vid torsdagens möte, men signaler från både källor och beslutsfattare pekar allt tydligare mot en höjning redan i juni.
Signaler: Nära förestående räntehöjning
Enligt källor som talat med Reuters väntas ECB höja räntan minst två gånger, med start vid nästa möte i juni, om inte en gynnsam lösning på Irankonfliktens verkningar snabbt pressar ned energipriserna till förkrigsnivåer.
Missa inte: Bankerna struntar i Riksbanken – räntan upp ändå. Realtid
En av källorna uppger att torsdagens diskussion till stor del handlade om just juni, och att det rådde liten oenighet vid bordet om att penningpolitiska åtgärder kommer att bli nödvändiga, enligt Nyhetsbyrån Direkt.
Kriget i Iran stör
Störningar i flödet av bränsle och andra varor genom Hormuzsundet driver upp kostnaderna för det energiimportberoende euroområdet.
Läs även: Ränteavdrag, dyra sparkonton och risk för börskrasch. Dagens PS
Spotpriset på Brentolja ligger nu över 100 dollar per fat, en nivå som sammanfaller med ECB:s mer ogynnsamma prognosscenario från mars.
Den faktiska inflationen i euroområdet uppgår redan till 3 procent, klart över ECB:s mål på 2 procent.
Centralbanker varnar
Flera centralbankchefer gick ut offentligt med varningar under fredagen.
Bundesbankens chef Joachim Nagel sade att situationen utvecklas sämre än i det tidigare basscenariot och att rådet bör agera i juni om utsikterna inte förbättras markant.
Estlands centralbankschef Madis Müller varnade i ett blogginlägg för att stigande energipriser redan börjar sprida sig till andra varor och tjänster.
Missa inte: USA betalar miljarder i ränta varje dag – riskerar fall. Realtid
Marknadsaktörerna har skruvat upp sina förväntningar och prisar nu in tre räntehöjningar, med den första fullt inprisad till juli och den andra till september.
Österrikes representant Martin Kocher intog en mer försiktig ton men uteslöt inte heller han att inflationen kan bli utdragen, driven av de höga oljepriserna till följd av Irankriget.