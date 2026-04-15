Otydliga regler bakom stängda konton: Så drabbas kunder – och personal

Regelverk som är svåra att tolka

Parallellt med omstruktureringarna har regelverken kring penningtvätt blivit allt striktare – och det är rådgivarna som ska hantera dem i praktiken.



Det är inte så enkelt som att det alltid finns ett tydligt rätt eller fel. Ibland krockar regelverken med varandra och det ligger på rådgivarens bord att göra en bedömning.

”I Finansförbundets senaste rapport kan man se att det finns en önskan om vägledning kring hur man ska tolka regelverket kring penningtvätt,” säger Camilla.



”Har man inte en tydlig vägledning blir man väldigt osäker och kanske tar man ibland ett säkrare beslut än vad som skulle behövas, vilket då drabbar kunden som får vänta längre på besked.”

En rådgivare är personligt ansvarig för de ärenden hon handlägger. Grava fel kan leda till att licensen ryker, och därmed jobbet.



Att ett ärende drar ut på tiden handlar alltså inte om ovilja, utan om en oro att göra fel.

Ökad stress hos de anställda

”Vi gjorde redan 2023 en rapport om stress och press. Där kunde vi se att många mådde dåligt, både för att kunderna var frustrerade och ställde krav, men också på grund av regelverk och affärsmål,” berättar Camilla.

Det finns en stor lojalitet mot arbetsgivaren och en vilja att göra rätt bedömning. Dessutom tillkommer en omfattande dokumentation för att ärenden ska kunna följas upp.

Camilla beskriver en arbetssituation där många rådgivare jobbar över mycket utan att berätta för kollegor eller chefer.

”Vi kallar det här för dold övertid,” säger hon. ”Tyvärr är det svårt att göra något åt det när ingen pratar.”

Medarbetare behöver förutsättningar för att hjälpa kunden

Realtid träffade nyligen finansmarknadsminister Niklas Wykman för att få hans syn på kontostängningarna och bankernas arbete mot penningtvätt.



Han menade att bankernas vinster i sig inte är ett problem. Däremot får de inte tas ut på bekostnad av servicen till kunderna.

Camilla knyter an till hans resonemang:

”Banker är en välbeställd bransch,” säger hon. ”Min syn är att man borde använda resurserna på rätt sätt, så att medarbetarna har de förutsättningar som behövs för att kunna hjälpa kunden och ge den service som jag vet att bankerna vill kunna ge.”

Men fler rådgivare löser inte allt. Regelverken behöver bli så tydliga att bankanställda kan känna sig trygga i hur de ska tolkas i olika situationer.

”Det handlar om att kunna balansera olika regelverk mot varandra. Det är ganska komplext.”

Camilla menar att alla aktörer på olika nivåer behöver kroka arm för att både skydda samhället och kunderna.



Finansförbundet har nyligen haft ett möte med Finansinspektionen där de lyft bankanställdas perspektiv – ett perspektiv som hon menar ofta glöms bort.

Penningtvätt är en av de stora frågorna just nu

”I vår rapport är det penningtvättsregelverket som rådgivarna lyfter som det som påverkar deras arbetsmiljö mest,” säger Camilla.

Och kraven kommer att bli ännu tuffare på EU‑nivå. Samtidigt arbetar EU med att förenkla regelverken så att de ska bli lättare att tolka.

Förhoppningsvis kan ett tydligare regelverk bidra till att bankanställda har bättre förutsättningar att känna sig trygga i sin tolkning av regelverken och att färre kunder hamnar i kläm.

Läs mer: Fem penningtvättsskandaler som skakat världen – Realtid