Nordea anmält för misstänkt regelbrott

Nordea avfärdar misstankarna.

Enligt ett uttalande från Finanstilsynet har Nordeas dotterbolag Nordea Finans Danmark i utfärdandet av kreditkort inte haft tillräcklig kundkännedom om stora delar av kundbasen.

Nordea: Orimlig anmälan

Nordea Finans Danmark beskriver anmälan som orimlig och säger att de haft fullgod kännedom om kunder och risker i verksamheten, vars kunder uppges vara vanliga danskar och väletablerade företag.

”Det är skillnad på att något kunde vara bättre och att något är straffbart. Därför måste vi säga ifrån”, skriver Tore Falkenberg, vd för Nordea Finans Danmark i ett uttalande.

Anmälan görs efter ett tillslag för snart tre år sedan.