04 maj
2026

Realtid
MISSA INTE:

AI-hallucinationer skakar juridiken

Realtid.se
Bank & Fintech

Nordea anmält för misstänkt regelbrott

Nordealogga. Arkivbild
Nordealogga. Arkivbild Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Nyhetsbyrån TT

Nyhetsbyrån TT

Danska Finanstilsynet har polisanmält ett dotterbolag till storbanken Nordea för misstänkt brott mot penningtvättslagen.

Nordea avfärdar misstankarna.

Läs mer:
Signaler: Nära förestående räntehöjning

Enligt ett uttalande från Finanstilsynet har Nordeas dotterbolag Nordea Finans Danmark i utfärdandet av kreditkort inte haft tillräcklig kundkännedom om stora delar av kundbasen.

Nordea: Orimlig anmälan

Nordea Finans Danmark beskriver anmälan som orimlig och säger att de haft fullgod kännedom om kunder och risker i verksamheten, vars kunder uppges vara vanliga danskar och väletablerade företag.

”Det är skillnad på att något kunde vara bättre och att något är straffbart. Därför måste vi säga ifrån”, skriver Tore Falkenberg, vd för Nordea Finans Danmark i ett uttalande.

Anmälan görs efter ett tillslag för snart tre år sedan.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Gunnar Wijkmark
Bank & Fintech

Ny rapport: Banker behöver mer personal – inte mindre

30 apr. 2026
Goldman Sachs logotyp
Bank & Fintech

Storbank stryper AI–åtkomst – så kan svenska banker påverkas

29 apr. 2026