Storbankerna lanserar nytt initiativ

De sex nordiska storbankerna SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea, DNB och Danske lanserar nu det gemensamma initiativet Invidem.



Marit Bø Bornstein, blir i och med lanseringen ny vd för bolaget. Hon kommer närmast från rollen som CIO på Collectum.

– Det ska bli mycket spännande att få leda och utveckla Invidems verksamhet. Genom att erbjuda en samlad digital tjänst för KYC-uppgifter skapar Invidem både samhällsnytta och förenklar för finansiella tjänster genom bättre och enklare kundupplevelser. Det handlar om en unik affärsmodell som definierar en helt ny marknad inom KYC, säger Marit Bø Bornstein, i en presskommentar.

Invidem har för uppdrag att effektivisera storbankernas kundprocesser och öka förståelsen för kunderna, via en ny digital tjänst. Målsättningen är att förenkla hanteringen av information genom en ny standard som samtidigt motverkar ekonomisk brottslighet som penningtvätt och terrorfinansiering. Detta framkommer av ett pressmeddelande.

Initiativet lanseras efter senaste årets kritik mot storbankernas informationsdelning och arbete mot ekonomisk brottslighet.



Tjänsten samlar in, validerar, sammanställer och säljer KYC-information (KYC: Know Your Customer red anm). Tjänsten ska underlätta delningen av information storbankerna emellan.

“Informationen behöver endast lämnas en gång, vilket underlättar både för företag och finansiella institut genom att informationen därefter finns tillgänglig för alla som behöver den. Datan som Invidem levererar blir ett fundament till KYC-processen”, skriver de i en presskommentar.

Enligt storbankerna kommer även informationen att vara relevant för exempelvis försäkringsbolag, spelbolag, fastighetsmäklare och andra företag och organisationer som berörs av regleringar inom penningtvätt.

Under 2020 kommer Invidem gradvis att erbjuda sina tjänster till stora och medelstora företag på den nordiska marknaden, i form av pilotprojekt. Den kommersiella

lanseringen planeras till 2021.