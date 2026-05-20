Rysslands patriark i skottlinjen när Ungern svänger

Regeringen under Péter Magyar är redo att låta EU sätta Kirill på sanktionslistan – något som Viktor Orbáns regering stoppade 2022 med hänvisning till religionsfrihet. Kirill har internationellt försvarat Rysslands invasion av Ukraina.

Márton Hajdu, en nära allierad till Magyar, säger att regeringen inte kommer att motsätta sig åtgärder som den tidigare administrationen blockerade genom att ”använda staten för privata uppgörelser”.

Enligt Euronews kan EU nu inkludera personer som Budapest tidigare skyddade i ett nytt ”mini-paket” med sanktioner.

Fler andra ryska namn på sanktionslistan

Flera andra ryska personer som tidigare ströks från sanktionslistan på Orbáns begäran – bland annat idrottsminister Mikhail Degtjarjov och oligarken Viatcheslav Kantor – kan nu läggas tillbaka.

EU trappar upp mot skuggflottan

Ungern väntas även gå med på att rikta sanktioner mot delar av den ryska ”skuggflottan”. Den används idag för att kringgå olje­restriktioner .

EU planerar att börja sanktionera fartyg löpande i stället för att vänta på större paket, enligt utrikeschef Kaja Kallas.

Ambassadörerna ska diskutera förslaget på fredag, med målet att anta det vid utrikesrådet den 15 juni.



