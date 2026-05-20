Nvidia har nästan dubblat omsättningen – på ett år

Omsättningen ökade med nära 85 procent jämfört med samma period för ett år sedan.

Vinsten per aktie under kvartalet landade på 1,87 dollar, att jämföra med förväntade 1,77 dollar per aktie i nyhetsbyrån Bloombergs sammanställning av prognoser.

Läs mer:

Största förändringen hos Google sedan 1999

Nvidia växer snabbt

Omsättningen var 81,6 miljarder dollar, vilket kan jämföras med analytikernas förväntade 79,2 miljarder dollar i snitt. Det kan även jämföras med drygt 44 miljarder dollar under det första kvartalet i fjol.

Som vanligt ses rapporten som en viktig temperaturmätare för hela AI- och chipsektorn. Nu tittar investerarna även på hur Nvidia lyckats skala upp sin produktion gentemot en allt mer accelererande konkurrens.