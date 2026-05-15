Merz: Jag vill inte att mina barn flyttar till USA

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har varit en av Europas skarpaste kritiker av USA:s riktning under Donald Trump.

Det har han nu förstärkt med ett nytt uttalande: nämligen att han i dagsläget inte skulle vilja att hans barn flyttade till USA.

Uttalandet gjordes under ett möte med studenter i staden Würzburg och speglar den ökande spänningen mellan Berlin och Washington.

”Växer inte för närvarande”

Merz sade att han fortfarande ser positivt på USA, men menade att han ”inte skulle rekommendera sina barn att flytta dit”. Han hänvisade till det samhällsklimat som enligt honom håller på att utvecklas där.

”Jag är en stor beundrare av USA. Men min beundran växer inte för närvarande”, sa han, enligt Financial Times.

Uttalandet kommer samtidigt som relationen mellan Merz och Donald Trump har försämrats kraftigt under de senaste månaderna.

De båda ledarna har hamnat på kollisionskurs i frågor som rör Iran, handel och säkerhetspolitik.

Konflikten trappades upp efter de amerikansk-israeliska anfallen mot Iran, som har bidragit till stigande energipriser och ökad ekonomisk press i Europa.