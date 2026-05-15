Relationen mellan Tyskland och USA är frostigare än på länge. Nu har Friedrich Merz återigen kritiserat Donald Trumps USA.
Merz: Jag vill inte att mina barn flyttar till USA
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har varit en av Europas skarpaste kritiker av USA:s riktning under Donald Trump.
Det har han nu förstärkt med ett nytt uttalande: nämligen att han i dagsläget inte skulle vilja att hans barn flyttade till USA.
Uttalandet gjordes under ett möte med studenter i staden Würzburg och speglar den ökande spänningen mellan Berlin och Washington.
”Växer inte för närvarande”
Merz sade att han fortfarande ser positivt på USA, men menade att han ”inte skulle rekommendera sina barn att flytta dit”. Han hänvisade till det samhällsklimat som enligt honom håller på att utvecklas där.
”Jag är en stor beundrare av USA. Men min beundran växer inte för närvarande”, sa han, enligt Financial Times.
Uttalandet kommer samtidigt som relationen mellan Merz och Donald Trump har försämrats kraftigt under de senaste månaderna.
De båda ledarna har hamnat på kollisionskurs i frågor som rör Iran, handel och säkerhetspolitik.
Konflikten trappades upp efter de amerikansk-israeliska anfallen mot Iran, som har bidragit till stigande energipriser och ökad ekonomisk press i Europa.
Kämpar med svag tillväxt
Den tyska ekonomin har redan länge kämpat med svag tillväxt och höga kostnader för industrin.
Tidigare i maj kritiserade Merz Iran för att ha förödmjukat USA, vilket väckte starka reaktioner från Trump.
Den amerikanske presidenten svarade med att kalla den tyske förbundskanslern ineffektiv och uppmanade honom att fokusera på problemen i Tyskland.
Kort därefter meddelade Trump att USA planerar att dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland, skriver BBC.
Beskedet omfattar även en amerikansk bataljon utrustad med långdistansrobotar, vilket väckt oro kring Europas försvarsförmåga gentemot Ryssland.
Svagt stöd i Tyskland
Motsättningarna har också fördjupats av hot om höjda amerikanska tullar på europeiska bilar. Ett sådant beslut skulle slå hårt mot den tyska fordonsindustrin, som är en av landets viktigaste exportsektorer.
Trots den frostiga relationen försöker Merz nu dämpa konflikten. På fredagen uppgav han att han haft ett bra telefonsamtal med Trump.
Enligt Merz diskuterade de bland annat Iran, kriget i Ukraina och det kommande Natomötet i Ankara.
På hemmaplan är stödet för Merz fortsatt svagt. Opinionsmätningar visar att han är den minst populära tyska förbundskanslern sedan slutet av 1990-talet. Missnöjet kopplas främst till den svaga ekonomin och försämringar inom välfärden.
