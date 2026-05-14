Så hotas de globala kärnkraftsplanerna

Kärnkraften gör en tydlig comeback i energipolitiken. Det ökande elbehovet, hårdare klimatmål och insikten om att väderberoende kraft inte räcker för att stabilisera elsystemen driver utvecklingen.

Flera länder vill nu tredubbla den globala kapaciteten till 2050. USA vill till och med fyrdubbla sin produktion.

Men på vägen syns en växande flaskhals: tillgången till anrikat uran.

Uran finns – men kedjan är för svag

Enligt Bloomberg finns det gott om uran i marken. Problemet är i stället att det saknas kapacitet att bryta, förädla och anrika uranet till bränsle som kärnkraftverken kan använda.

Det kräver stora investeringar, lång framförhållning och stabila politiska förutsättningar.

Flera av världens största urangruvor har över tid minskat produktionen. Och nya gruvor tar upp till två decennier att få i drift. De befintliga konverteringsanläggningarna är redan hårt belastade, enligt industrikällor.

Bränslekedjan är inte på långa vägar dimensionerad för den boom som planeras.

