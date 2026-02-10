Sanktionerna skulle straffa Ryssland – nu kan Kina bli vinnaren

Rysslands sjöburna oljeexport till Kina slog rekord i januari 2026 och nådde 1,86 miljoner fat per dag. Det är en ökning med 46 procent jämfört med samma månad förra året. Det samtidigt som den ryska ekonomin svajar rejält under början av året.

Utvecklingen kommer samtidigt som Washington ökar trycket på Indien att sluta köpa rysk olja.

Moskva passerade i januari Saudiarabien som Kinas största oljeleverantör och skeppade 56 procent mer råolja än Riyadh, rapporterar Oilprice.com.

För första gången sedan november 2024 gick 100 procent av Rysslands ESPO-exporter till Kina.

Djupare rabatter lockar kinesiska köpare

Rabatterna på rysk olja till Kina har vidgats till rekordnivåer den senaste veckan när säljarna sänker priserna för att kompensera för förväntade minskade leveranser till Indien, uppger Reuters.

Donald Trump har slutit avtal med Indien.

ESPO-blandningen, som levereras från Stillahavshamnen Kozmino, säljs nu med nästan 9 dollar i rabatt mot ICE Brent, upp från 7–8 dollar de senaste månaderna.

För den ryska Urals-kvaliteten, som normalt exporteras till Indien via Östersjön, ligger rabatten på omkring 12 dollar per fat. Den kan komma att öka ytterligare, enligt handlare som Reuters talat med.

Kinesiska raffinaderier drar nytta av de låga priserna.

Analytiker vid JPMorgan konstaterar att oberoende kinesiska raffinaderier i Shandong-provinsen är de största vinnarna på denna trend. Detta då de absorberar merparten av de omdirigerade ryska faten och ökar marginaler, produktion och strategiska lager tack vare de djupa rabatterna.