10 feb. 2026

Sanktionerna skulle straffa Ryssland – nu kan Kina bli vinnaren

Rysslands president Vladimir Putin med sina motsvarigheter i Indien och Kina, Narendra Modi och Xi Jinping. (Foto: Indiens premiärministers kansli/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 feb. 2026Publicerad: 10 feb. 2026

Ryska oljeexportörer sänker priserna kraftigt för att locka kinesiska köpare efter att USA-Indien-handelsavtal hotar att stänga ute rysk olja från den indiska marknaden.

Rysslands sjöburna oljeexport till Kina slog rekord i januari 2026 och nådde 1,86 miljoner fat per dag. Det är en ökning med 46 procent jämfört med samma månad förra året. Det samtidigt som den ryska ekonomin svajar rejält under början av året.

Utvecklingen kommer samtidigt som Washington ökar trycket på Indien att sluta köpa rysk olja.

Moskva passerade i januari Saudiarabien som Kinas största oljeleverantör och skeppade 56 procent mer råolja än Riyadh, rapporterar Oilprice.com.

Läs mer: Rysslands ekonomi vägrar att dö. Realtid

För första gången sedan november 2024 gick 100 procent av Rysslands ESPO-exporter till Kina.

Djupare rabatter lockar kinesiska köpare

Rabatterna på rysk olja till Kina har vidgats till rekordnivåer den senaste veckan när säljarna sänker priserna för att kompensera för förväntade minskade leveranser till Indien, uppger Reuters.

Donald Trump har slutit avtal med Indien. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).
ESPO-blandningen, som levereras från Stillahavshamnen Kozmino, säljs nu med nästan 9 dollar i rabatt mot ICE Brent, upp från 7–8 dollar de senaste månaderna.

För den ryska Urals-kvaliteten, som normalt exporteras till Indien via Östersjön, ligger rabatten på omkring 12 dollar per fat. Den kan komma att öka ytterligare, enligt handlare som Reuters talat med.

Kinesiska raffinaderier drar nytta av de låga priserna.

Läs även: Europa splittrat om försvaret – klarar vi oss utan USA? Realtid

Analytiker vid JPMorgan konstaterar att oberoende kinesiska raffinaderier i Shandong-provinsen är de största vinnarna på denna trend. Detta då de absorberar merparten av de omdirigerade ryska faten och ökar marginaler, produktion och strategiska lager tack vare de djupa rabatterna.

Osäkerhet kring indiskt oljeköpstopp

Huruvida Indien faktiskt har lovat att sluta köpa rysk olja förblir oklart. När handelsavtalet mellan Indien och USA tillkännagavs i förra veckan sade president Donald Trump att Indien åtagit sig detta. Men formuleringen saknas i det gemensamma uttalande, skriver BBC.

Missa inte: Trump hotar Irans ledare – oljepriset stiger snabbt. Dagens PS

Indiens handelsminister Piyush Goyal har sagt till nyhetsbyrån ANI att beslut om oljeköp fattas av enskilda företag och att handelsavtalet ”inte avgör vem som köper vad och varifrån”.

Ryssland har uppgett att man inte fått några indikationer från Delhi om att leveranserna kommer att upphöra.

Begränsningar i kinesisk efterfrågan

Trots rekordimporten kan Kina ha nått taket för hur mycket rysk olja landet kan absorbera. Åtminstone så länge statliga kinesiska raffinaderier fortsätter att avstå från köp.

De statliga aktörerna har pausat ryska inköp sedan oktober efter att USA sanktionerade Rosneft och Lukoil.

Läs även: Indien och EU – snart ännu tajtare? Dagens PS

Analytikern Emma Li vid Vortexa säger till Reuters att Ryssland fortfarande står inför en överutbudsmarknad utan de statliga raffinaderiernas medverkan.

Utvecklingen understryker hur västliga sanktioner, snarare än att isolera Moskva från globala marknader, omformar handelsflödena och stärker energibanden mellan Ryssland och Kina.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

