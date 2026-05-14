Kan månen bli nästa stora energikälla?

Konceptet, som fått namnet Luna Ring, har utvecklats av Shimizu Corporation och bygger på att solpaneler läggs i en ring runt månens ekvator, där de kan fånga solenergi utan atmosfär, moln eller väder som stör produktionen.

Den insamlade energin skulle sedan omvandlas till mikrovågor eller laserstrålar och riktas mot mottagarstationer på jorden, där den görs om till elektricitet och matas in i elnätet.

Vill skapa en rymdbaserad stabil energikälla

Målet är, enligt Dagens PS, att skapa en stabil och kontinuerlig energikälla än dagens solkraftssystem på jorden. I teorin skulle en sådan lösning kunna bidra till att möta ett växande globalt elbehov.

Men projektet befinner sig fortfarande på konceptstadiet. Tekniken som krävs för att bygga, driva och underhålla en solcellsstruktur av den här storleken i rymden existerar inte i dag.

De största utmaningarna handlar om konstruktionen. En ring som sträcker sig runt hela månen skulle kräva omfattande robotarbete i extrem miljö, med stora temperaturväxlingar och fint månstoft som kan skada utrustning.

Även energitransporten är en öppen fråga. Att rikta mikrovågor eller laserstrålar från månen till jorden kräver en precision och säkerhet som ingen hittills har demonstrerat i stor skala.

Till detta kommer de enorma kostnaderna.

Idéer om rymdbaserad solkraft har diskuterats i forsknings- och ingenjörskretsar i flera decennier, men ingen har hittills lämnat ritbordet.

Trots det återkommer konceptet regelbundet i debatten om framtidens energisystem, där behovet av stabil och fossilfri el väntas öka.

