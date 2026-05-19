Klimatallians bildas – utan oljestaterna

Konferensen, som hölls den 28–29 april, arrangerades av Colombia och Nederländerna och går under namnet Coalition of the Willing, De villigas koalition.

Syftet är att bryta det dödläge som länge präglat FN:s klimatförhandlingar, där stora utsläppare som USA, Kina, Indien, Ryssland och Gulfstaternas oljenationer återkommande har bromsat framstegen.

”Vi kommer inte att ha bojkottörer eller klimatförnekare vid bordet, sa Colombias miljöminister Irene Vélez Torres till The Guardian inför mötet.

De deltagande länderna representerar ungefär en tredjedel av världens BNP och en tredjedel av den globala oljekonsumtionen enligt Politico.

Bland deltagarna finns EU, Storbritannien, Kanada, Australien, Brasilien och Nigeria, men också den amerikanska delstaten Kalifornien, som deltog utan USA i övrigt.

Irans krig som katalysator

Konferensen sammanföll med ett skärpt geopolitiskt läge. USA:s krig mot Iran, som inleddes i slutet av februari, har drivit upp olje- och gaspriser globalt och blottlagt världens sårbarhet i sitt fossilberoende.

Blockaden av Hormuzsundet fick länderna att tydligt se riskerna med att förlita sig på olj

”Det finns en rak linje mellan den fossila ekonomin och väpnade konflikter i global skala”, sa Vélez Torres.

Den franska klimatenvoyén Benoît Faraco vittnade om hur stämningen förändrats: efter konfliktens utbrott i Mellanöstern har länder som arbetar för energiomställning blivit alltmer efterfrågade som vägvisare, enligt Politico.