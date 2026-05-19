Närmare 60 länder har samlats i den colombianska hamnstaden Santa Marta för att bilda en ny klimatallians, och avsiktligt lämna de stora oljeproducenterna utanför.
Klimatallians bildas – utan oljestaterna
Konferensen, som hölls den 28–29 april, arrangerades av Colombia och Nederländerna och går under namnet Coalition of the Willing, De villigas koalition.
Missa inte: Klimatnotan: 40 miljarder i EU-böter hotar Sverige. Realtid
Syftet är att bryta det dödläge som länge präglat FN:s klimatförhandlingar, där stora utsläppare som USA, Kina, Indien, Ryssland och Gulfstaternas oljenationer återkommande har bromsat framstegen.
”Vi kommer inte att ha bojkottörer eller klimatförnekare vid bordet, sa Colombias miljöminister Irene Vélez Torres till The Guardian inför mötet.
De deltagande länderna representerar ungefär en tredjedel av världens BNP och en tredjedel av den globala oljekonsumtionen enligt Politico.
Bland deltagarna finns EU, Storbritannien, Kanada, Australien, Brasilien och Nigeria, men också den amerikanska delstaten Kalifornien, som deltog utan USA i övrigt.
Irans krig som katalysator
Konferensen sammanföll med ett skärpt geopolitiskt läge. USA:s krig mot Iran, som inleddes i slutet av februari, har drivit upp olje- och gaspriser globalt och blottlagt världens sårbarhet i sitt fossilberoende.
Blockaden av Hormuzsundet fick länderna att tydligt se riskerna med att förlita sig på olj
”Det finns en rak linje mellan den fossila ekonomin och väpnade konflikter i global skala”, sa Vélez Torres.
Den franska klimatenvoyén Benoît Faraco vittnade om hur stämningen förändrats: efter konfliktens utbrott i Mellanöstern har länder som arbetar för energiomställning blivit alltmer efterfrågade som vägvisare, enligt Politico.
Mer produktivt än FN
Alla de nordiska länderna deltog i mötet.
Läs även: 100 miljarder dollar till katastrofberedskap i Asien. Dagens PS
Finland representerades av miljörådet Marjo Nummelin, landets chefsförhandlare i internationella klimatfrågor. Hon välkomnade det nya formatet, som hon beskriver som öppnare och mer produktivt än de officiella FN-arenorna, rapporterar Yle.
”Därför fanns ett behov av att mötas tillsammans, dela god praxis och öppet diskutera de utmaningar som olika länder har, sa Nummelin.
Nationella färdplaner och ny vetenskapspanel
Det konkreta resultatet av mötet är att deltagarländerna åkte hem med uppdraget att ta fram nationella färdplaner för utfasning av fossila bränslen. Frankrike presenterade redan under konferensen en nationell plan för att fasa ut fossila bränslen ur energisystemet till 2050.
Missa inte: Venedig kan behöva göra som Kiruna – om vattnet stiger. Realtid
En ny vetenskapspanel för global energiomställning lanserades också, ledd av bland andra den svenske forskaren Johan Rockström.
Nästa möte i serien planeras om ett år, med Tuvalu och Irland som värdar.
Stillahavsöstaten har varit en drivande kraft i alliansen och använde sloganen ”Fossil Free Pacific” under mötet i Santa Marta.
”Santa Marta är inte slutet. Om något är det inledningen på allt som kommer”, sa Panamas klimatförhandlare Juan Carlos Monterrey till Politico.