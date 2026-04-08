Putin och Trump är farligt nära att förlora sin bästa vän i EU

Med stöd från både Kreml och Vita huset kämpar han för sin politiska överlevnad mot utmanaren Péter Magyar. Söndagens val är ett ödesval. Inte bara för Ungern, utan för hela Europa.

När ungrarna går till valurnorna nu på söndag den 12 april står mer på spel än bara makten i Budapest. Efter 16 år vid makten står premiärminister Viktor Orbán inför sin hittills tuffaste utmaning. Utmanaren är en man som kan systemet inifrån:

Péter Magyar, en tidigare diplomat och tjänsteman som nu leder oppositionspartiet Tisza.

En insider skakar om spelplanen

Péter Magyars resa från lojal partimedlem till Viktor Orbáns främsta rival har gått snabbt.

Genom att offentliggöra hemliga ljudinspelningar som påstås visa på korruption inom regeringen, har han lyckats mobilisera en besviken medelklass och unga väljare. Opinionsmätningar visar nu att Tisza leder över Orbáns regeringsparti Fidesz.

Magyar beskrivs av kritiker som arrogant och egocentrisk, men även hans motståndare inom oppositionen medger att dessa drag kan vara nödvändiga för att stå emot Fidesz massiva medieapparat.

”Ungrare skulle rösta på en get vid det här laget om den ställde upp mot Orbán”, konstaterar parlamentsledamoten Timea Szabó.

