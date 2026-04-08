EU kämpar med interna slitningar där Ungern länge utgjort det främsta hindret för unionens stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland. Men nu skakar Viktor Orbáns maktposition i grunden.
Putin och Trump är farligt nära att förlora sin bästa vän i EU
Med stöd från både Kreml och Vita huset kämpar han för sin politiska överlevnad mot utmanaren Péter Magyar. Söndagens val är ett ödesval. Inte bara för Ungern, utan för hela Europa.
När ungrarna går till valurnorna nu på söndag den 12 april står mer på spel än bara makten i Budapest. Efter 16 år vid makten står premiärminister Viktor Orbán inför sin hittills tuffaste utmaning. Utmanaren är en man som kan systemet inifrån:
Péter Magyar, en tidigare diplomat och tjänsteman som nu leder oppositionspartiet Tisza.
En insider skakar om spelplanen
Péter Magyars resa från lojal partimedlem till Viktor Orbáns främsta rival har gått snabbt.
Genom att offentliggöra hemliga ljudinspelningar som påstås visa på korruption inom regeringen, har han lyckats mobilisera en besviken medelklass och unga väljare. Opinionsmätningar visar nu att Tisza leder över Orbáns regeringsparti Fidesz.
Magyar beskrivs av kritiker som arrogant och egocentrisk, men även hans motståndare inom oppositionen medger att dessa drag kan vara nödvändiga för att stå emot Fidesz massiva medieapparat.
”Ungrare skulle rösta på en get vid det här laget om den ställde upp mot Orbán”, konstaterar parlamentsledamoten Timea Szabó.
Kreml och Vita huset engagerar sig i Ungern
För Moskva är Viktor Orbán en viktig kontakt inom EU och Nato. Dokument som nyligen läckt visar att Budapest och Moskva undertecknat en hemlig 12-punktsplan för att fördjupa samarbetet inom energi, handel och kultur.
Dokumenten, som undertecknades i december, sägs understryka hur nära Budapest och Moskva hoppas bli.
Viktor Orbán har konsekvent motarbetat sanktioner mot Ryssland och rapporteras ha lovat Vladimir Putin att Ungern ska vara ”musen” till Moskvas ”lejon”. Men det är inte bara i öst som han har vänner.
Den amerikanske vicepresidenten JD Vance besökte nyligen Budapest för att ge Viktor Orbán sitt fulla stöd och anklagade samtidigt EU-byråkraterna i Bryssel för att försöka hålla nere det ungerska folket.
Denna ovanliga inblandning har väckt starka reaktioner. Den tyska regeringen har öppet kritiserat JD Vance för hyckleri, då han anklagat EU för inblandning samtidigt som han själv agerar kampanjstöd åt Viktor Orbán precis före valet.
Desinformation som vapen
Inför valet har en våg av ryskledd desinformation sköljt över landet. Berättelser om att Ukraina och EU planerar en ”Maidan-liknande kupp” i Budapest sprids via botnätverk och pro-ryska kanaler, enligt Kyiv Independent.
Syftet är att undergräva demokratiska processer och piska upp hat mot Ukraina.
Péter Magyar har svarat med att anklaga regeringen för rent ”högförräderi” på grund av dess nära kopplingar till Kreml, enligt Euronows. För att inte stämplas som en ”Bryssel-docka” av Viktor Orbáns propaganda, har han distanserat sig från EU-ledare som Ursula von der Leyen och prioriterat inhemsk kampanj framför sina plikter i Europaparlamentet.
Ett ödesval för unionen
Om Péter Magyar lyckas fälla Viktor Orbán skulle det innebära ett fundamentalt skifte i europeisk politik. En seger för Tisza förväntas dämpa Ungerns konflikter med Bryssel och minska landets beroende av rysk energi.
För EU handlar söndagen om att återupprätta en enad front mot rysk aggression. För Vladimir Putin och de Orbán-trogna kretsarna i Washington handlar det om att bevara sin viktigaste strategiska kil i den europeiska sammanhållningen.
Frågan är om den ungerska oppositionen, ledd av en man som själv varit en del av systemet, kan leverera på löftet om att återupprätta demokratin.