Privatjettrafiken rusar i Europa samtidigt som bränslepriserna skjuter i höjden.
Fler flyger privatjet – trots bränslekrisen
Allt fler väljer privatjet i Europa. Detta trots en växande bränslekris som redan tvingat stora flygbolag att ställa in tusentals avgångar.
Bara under april genomfördes 23 462 privatjetflygningar i Europa. Det är en ökning med 10 procent jämfört med mars, enligt siffror från Carbon Sky Index.
Kriget i mellanöstern driver prisökning
Flygbränslepriserna i Europa har fördubblats efter störningar i transporterna genom Hormuzsundet, en följd av kriget mellan USA och Israel mot Iran, rapporterar Politico.
Goldman Sachs varnar i en undersökning för att Europas kommersiella bränslelager kan falla under 23 dagars förbrukning. Det är en nivå som det Internationella energiorganet klassar som kritisk.
Branschorganisationen tonar ned utvecklingen
Branschorganisationen European Business Aviation Association tonar ned utvecklingen och menar att ökningen är tillfällig och säsongsdriven.
”En kortsiktig veckouppgång visar inte på en strukturell trend”, säger Róman Kok, public affairs‑chef på organisationen, och pekar på att den totala flygtrafiken fortfarande ligger under 2025 års nivåer
Miljöorganisationer håller inte med. De beskriver resandet med privatjet som ”lyxresor i en bränsle- och klimatkris” och uppmanar både skådespelare och regissörer att undvika privatflyg under filmfestivalen i Cannes.
Miljöaktivister vill tillfälligt stoppa resor med privatjet
Enligt Transport & Environment brände VIP‑resenärer omkring två miljoner liter flygbränsle på resor till Cannes förra året. Det motsvarar utsläppen från cirka 14 000 tur‑och‑retur‑resor mellan Paris och Aten.
Kravet från aktivister är tydligt: regeringar bör tillfälligt stoppa privatjettrafiken tills bränslesituationen stabiliserats.
Branschen avfärdar förslaget och menar att privatflyget står för omkring 7 procent av Europas flygningar och en ännu mindre del av bränsleförbrukningen.
Debatten väntas fortsätta när Europas bränslelager pressas och sommarens resesäsong närmar sig.
