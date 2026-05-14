Fler flyger privatjet – trots bränslekrisen

Allt fler väljer privatjet i Europa. Detta trots en växande bränslekris som redan tvingat stora flygbolag att ställa in tusentals avgångar.

Bara under april genomfördes 23 462 privatjetflygningar i Europa. Det är en ökning med 10 procent jämfört med mars, enligt siffror från Carbon Sky Index.

Kriget i mellanöstern driver prisökning

Flygbränslepriserna i Europa har fördubblats efter störningar i transporterna genom Hormuzsundet, en följd av kriget mellan USA och Israel mot Iran, rapporterar Politico.



Goldman Sachs varnar i en undersökning för att Europas kommersiella bränslelager kan falla under 23 dagars förbrukning. Det är en nivå som det Internationella energiorganet klassar som kritisk.