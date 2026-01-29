ACUVI AB Establishes Japanese Subsidiary and Opens New Sales Office in Tokyo

Utvalda pressmeddelanden

DNB Carnegie tecknar avtal med Finansförbundet

Finansförbundet välkomnar DNB Carnegie till finansbranschens eget kollektivavtal. ”Det är särskilt anpassat för den komplexa finansbransch där DNB Carnegie befinner sig”, säger Finansförbundets ordförande Camilla Linder. ”Jag ser mycket positivt på att DNB Carnegie har valt att teckna kollektivavtal med Finansförbundet. Det är ett avtal som är särskilt anpassat för den komplexa finansbransch där DNB …