Silver- och guldpriset: "Rekylen slår hårdast mot pappersprodukter"

ACUVI AB Establishes Japanese Subsidiary and Opens New Sales Office in Tokyo

Uppdaterad: 29 jan. 2026Publicerad: 29 jan. 2026

Expanded presence strengthens support for medical technology, semiconductor, and automation industries across Asia

Uppsala, Sweden — ACUVI AB, a Swedish technology company specializing in nano-precision piezo motion solutions, has completed the registration of its Japanese subsidiary, ACUVI KK, and is now opening a new sales office in Tokyo. The expansion reinforces ACUVI’s long-term commitment to the Asian market and enhances support for customers and partners in key high-technology sectors.

The new Tokyo office will serve industries such as medical technology, semiconductors, and lab automation, while also strengthening ACUVI’s service organization and application engineering capabilities across the broader Asian region.

“By establishing a direct presence in Japan, we can provide faster support and assistance to our distributors in the region, and we are better positioned to co-develop new solutions together with end customers. This approach has proven successful in other markets,” said Nils Sjöholm, CEO of ACUVI AB.

With both a subsidiary and a sales office in Tokyo, ACUVI will deliver improved product availability, local technical support, and design assistance for existing customers. The company also expects to identify new opportunities for collaborative projects and long-term partnerships throughout Asia.

“Japan is widely recognized for its design culture and advanced manufacturing of high-technology products,” said Marcus Hedenskog, Representative Director of ACUVI KK, who brings nearly twenty years of experience in Japanese and APAC business. “ACUVI’s piezo motion solutions, with their nano-precision control and compact form factor, are ideally suited for applications where performance and reliability are critical. By integrating our solutions into customer products, customers can achieve higher precision and improved overall performance.”

For more information, please contact:
Nils Sjöholm, CEO
ir@acuvi.com

Certified Adviser:
Corpura Fondkommission AB
ca@corpura.se
+46 (0)72 252 34 51

 

About Acuvi
The demand for ever higher precision is increasing in areas such as medical technology, the semiconductor industry and automation. Acuvi is a corporate group that provides unique technologies and advanced systems to support this development. Our customers manufacture, for example, surgical robots, semiconductor production equipment and diagnostic systems. Acuvi has its own local presence in Europe and the United States. The head office is located in Uppsala and the share is traded on Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person above, on January 29, 2026.

 

