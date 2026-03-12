Tyskland tar upp kampen om att bli först med fusion

Bolaget Proxima Fusion från München har tecknat ett samarbetsavtal med delstaten Bayern, energijätten RWE och Max Planck-institutet för plasmafysik om att bygga världens första kommersiella stellarator-fusionskraftverk.

Avtalet, ett så kallat MOU, presenterades i början av mars. Det beskriver en färdplan mot Europas första kommersiella fusionskraftverk, rapporterar Nuclear Newswire.

Tvåstegsraket mot fusion

Planen är uppdelad i två steg. Först byggs demonstrationsanläggningen Alpha i Garching utanför München, planerad att tas i drift under 2030-talet till en kostnad av omkring 2 miljarder euro.

Därefter byggs det egentliga kraftverket Stellaris på platsen för RWE:s nedlagda kärnkraftverk i Gundremminge, en plats som redan har elnätsanslutning, kylsystem och kärntekniska tillstånd, vilket enligt kan korta ledtiderna påtagligt.

Proxima Fusion grundades 2023 som en avknoppning från Max Planck-institutet. Bolaget planerar att finansiera omkring 20 procent av projektkostnaderna via privata internationella investerare. Bayern har också signalerat en potentiell delstatsmedfinansiering på ytterligare 20 procent.

RWE har också signalerat finansieringsvilja inom ramen för avtalet. Parterna hoppas gemensamt kunna säkra federala medel inom ramen för Tysklands High-Tech Agenda, ett program på drygt 22 miljarder euro som lanserades förra året.