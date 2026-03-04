Netlight utser Håkan Fältmars till ny CFO

Netlight, ett ledande internationellt konsultbolag inom digitalisering, meddelar att Håkan Fältmars har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO), med tillträde den 30 mars 2026. Utnämningen speglar bolagets fortsatta utveckling och stärker ytterligare Netlights kapacitet och ambition för global tillväxt och innovation. Efter ett starkt 2025, med tillväxt inom både organisation, försäljning och resultat, bygger rekryteringen vidare på bolagets positiva utveckling och stärker förutsättningarna för framtida expansion.

Som CFO kommer Håkan att leda Netlights finansorganisation och driva den fortsatta utvecklingen av företagets ekonomistyrning på global nivå, i takt med Netlights internationella expansion. Med erfarenhet från både börsnoterade och entreprenörsledda bolag stärker han bolagets fortsatta utveckling inom tillväxt, transformation och finansiell styrning.

Håkan arbetssätt präglas ett anpassningsbart ledarskap och en förmåga att utveckla team, vilket bidrar till att han passar mycket väl in Netlights människocentrerade och samarbetsinriktade kultur.

"På Netlight är nära samarbeten centralt för vår framgång och genomsyrar både vår kultur och vår unika co-CEO-modell. Med Håkan på plats ser vi fram emot att fortsätta utveckla Netlight tillsammans med vår finansorganisation och därmed ytterligare stärka företagets finansiella riktning i takt med vår internationella tillväxtresa," säger Anders Thall, Co-CEO på Netlight.

"Håkans erfarenhet av att leda finansavdelningar genom snabb tillväxt och förändring kommer att vara ovärderlig för oss. Hans ledarskap med fokus på människor och hans strategiska erfarenhet kommer att bidra positivt till Netlights långsiktiga värdeskapande," tillägger Katri Junna, Co-CEO på Netlight.

Håkan Fältmars kommer senast från rollen som CFO och partner på Carico AB, ett av Sveriges snabbast växande hälsovårdsbolag. Dessförinnan var han CFO på Trustly, ett globalt fintechbolag, där han ledde finansorganisationen, ansvarade för förvärv och framgångsrikt styrde om företagets fokus mot långsiktig lönsamhet.

"Det är en ära att få bli en del av Netlight i denna dynamiska fas. Bolagets engagemang för innovation, samskapande och hållbar tillväxt inspirerar mig, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med våra co-CEOs och hela teamet för att skapa långsiktigt värde," säger Håkan Fältmars.

About Netlight

Netlight is an international digital consulting firm, helping leading companies to succeed in the digital landscape, from advice to implementation. Our service contains the collective intelligence of 2000 consultants offering a comprehensive range of digital services, from strategy to technology. We support industries that are facing new challenges and opportunities based on new technology, to make better business. Netlight has been awarded several times for profitable growth and management, as a top employer, and for our engagement in Diversity, Equity, and Inclusion. Located in Stockholm, Gothenburg, Oslo, Helsinki, Copenhagen, Munich, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Zurich, Cologne, Amsterdam, London, Madrid and Toronto. Co-creating the future today, since 1999. www.netlight.com

