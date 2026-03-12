Glöm oljan – kriget kan leda till brist på annan viktig råvara

Ett plötsligt stopp i exporten av flytande naturgas från Qatar har skapat oro på de globala energimarknaderna och riskerar att få stora ekonomiska konsekvenser.

Landets statliga energibolag QatarEnergy har tvingats stänga ned produktion och exportanläggningar efter iranska attacker mot delar av infrastrukturen.

Samtidigt har strider i regionen gjort Hormuzsundet svårt att passera för energitransporter.

Priserna stiger

Qatar står för omkring en femtedel av världens handel med flytande naturgas (LNG), vilket gör avbrottet särskilt kännbart.

LNG används i många länder för elproduktion, uppvärmning och industriella processer, bland annat vid tillverkning av gödsel.

När leveranserna nu har stoppats har priserna på världsmarknaden stigit kraftigt samtidigt som importberoende länder försöker hitta alternativa leveranser.

Hur allvarliga konsekvenserna blir beror till stor del på hur länge konflikten i regionen fortsätter, skriver The Economist.