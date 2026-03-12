Sverige är ingen stor importör av naturgas, men det finns många andra länder som är beroende av råvaran. De befinner sig nu i en mycket tuff situation.
Glöm oljan – kriget kan leda till brist på annan viktig råvara
Ett plötsligt stopp i exporten av flytande naturgas från Qatar har skapat oro på de globala energimarknaderna och riskerar att få stora ekonomiska konsekvenser.
Landets statliga energibolag QatarEnergy har tvingats stänga ned produktion och exportanläggningar efter iranska attacker mot delar av infrastrukturen.
Samtidigt har strider i regionen gjort Hormuzsundet svårt att passera för energitransporter.
Priserna stiger
Qatar står för omkring en femtedel av världens handel med flytande naturgas (LNG), vilket gör avbrottet särskilt kännbart.
LNG används i många länder för elproduktion, uppvärmning och industriella processer, bland annat vid tillverkning av gödsel.
När leveranserna nu har stoppats har priserna på världsmarknaden stigit kraftigt samtidigt som importberoende länder försöker hitta alternativa leveranser.
Hur allvarliga konsekvenserna blir beror till stor del på hur länge konflikten i regionen fortsätter, skriver The Economist.
Även korta stopp påverkar
Kriget involverar bland annat Iran och Israel, medan Donald Trump, president i USA, har gett olika signaler om hur länge striderna kan pågå.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Irans högste ledare Mojtaba Khamenei spelar också centrala roller i utvecklingen.
Analytiker bedömer att även ett kortvarigt stopp kan påverka den globala gasmarknaden.
Inte lika mycket lagrat
Konsultföretaget Rystad Energy uppskattar att ett avbrott på två veckor skulle minska världens LNG-produktion med drygt fyra procent under året.
Om störningen varar i en månad kan bortfallet överstiga 14 procent. Samtidigt väntas efterfrågan på LNG öka under 2026.
Under tiden tvingas många importländer förlita sig på sina gaslager. I EU är lagren lägre än normalt efter vintern, även om regionen inte är lika beroende av Qatar som flera asiatiska ekonomier.
Rysk gas inte troligt
Länder som Japan, Sydkorea, Taiwan och Indien har mindre marginaler och vissa industrier har redan börjat begränsa sin gasanvändning.
Möjligheterna att ersätta de uteblivna leveranserna är begränsade. LNG-exportörer som Australien och USA driver redan sina anläggningar nära full kapacitet.
En möjlig alternativ leverantör är Ryssland, men ökade leveranser därifrån skulle kräva politiska beslut om att lätta på sanktioner och återuppta gasflöden till Europa, något som i dagsläget anses osannolikt.
