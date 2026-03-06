Sectras niomånadersrapport 2025/2026: Branschens nöjdaste kunder för 13:e året i rad

Kvartal 3: november 2025 – januari 20261

Den kontrakterade orderingången ökade 35,0 procent till 1 306,7 MSEK (967,6), varav 1 093,3 MSEK (710,8) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 11 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 12–22 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.

Nettoomsättningen ökade med 5,1 procent till 892,0 MSEK (848,4). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år var ökningen 15,9 procent. Av nettoomsättningen avser 632,0 MSEK (525,8) återkommande intäkter, en ökning med 20,2 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 32,9 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 53,3 procent till 249,5 MSEK (162,8).

Rörelseresultatet uppgick till 194,1 MSEK (204,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,8 procent (24,1). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade rörelseresultatet med 16,9 procent. I utfallen ingår kostnader för aktierelaterade incitamentsprogram med 1,8 MSEK (11,1). Dessa kostnader påverkas av aktiekursen, vars utveckling under kvartalet gjorde att kostnaden minskade mot jämförelsekvartalet.

Periodens resultat uppgick till 155,1 MSEK (176,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 418,1 MSEK (483,2).

Niomånadersperioden: maj 2025 – januari 20261

Den kontrakterade orderingången ökade med 4,2 procent till 6 047,9 MSEK (5 805,7), varav 4 531,5 MSEK (5 270,9) avser garanterad orderingång.

Nettoomsättningen ökade med 7,9 procent till 2 508,5 MSEK (2 325,7). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande period föregående år var ökningen 16,0 procent. Av nettoomsättningen avser 1 769,1 MSEK (1 492,8) återkommande intäkter, en ökning med 18,5 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 27,7 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 57,5 procent till 641,1 MSEK (407,0).

Rörelseresultatet ökade med 21,1 procent till 501,5 MSEK (414,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,0 procent (17,8). Givet oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande period föregående år ökade rörelseresultatet med 42,1 procent. I utfallen ingår kostnader för aktierelaterade incitamentsprogram med 54,1 MSEK (37,4). Ökningen beror på ett nytt program som startades under andra halvåret föregående räkenskapsår.

Periodens resultat uppgick till 406,3 MSEK (344,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 577,7 MSEK (602,5).

1 Siffror inom parentes avser motsvarande period/kvartal föregående räkenskapsår och anges exklusive effekter av en patentuppgörelse som hade en positiv effekt på rörelseresultatet med 110 MSEK. Affärstransaktionen var av engångskaraktär och redovisades i sin helhet under tredje kvartalet 24/25. Patentuppgörelsen hade ingen effekt på orderingång och nettoomsättning. För ytterligare information se bifogad delårsrapport.

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

– Jag är stolt över att våra kunder igen placerat Sectra som nummer ett i oberoende utvärderingar. Nöjda kunder stannar och utvecklas tillsammans med oss, vilket är det yttersta beviset på att vi levererar värde i verksamheter där kraven på förtroende, kvalitet och driftsäkerhet är som allra högst.

– Finansiellt är den underliggande trenden för rörelseresultatet positiv för niomånadersperioden, även om utfallen inte överträffar jämförelseperiodens siffror som innehöll betydande positiva engångseffekter från en patentuppgörelse. Därtill har valutakursutvecklingen och förskjutningar i produktleveranser inom Secure Communications påverkat årets utfall negativt. Som tidigare kommunicerats har förskjutningarna relativt kraftiga effekter på säkerhetsverksamhetens finansiella utfall under resten av räkenskapsåret. Dessa effekter beräknas inte kunna hämtas in förrän under nästa år.

– Inom våra medicinska verksamheter går den pågående omställningen till tjänsteförsäljning framåt. Ökade produktionsvolymer från driftsättning av nya kunder bidrar till växande omsättning och lönsamhet. Imaging IT Solutions omsättning passerade 3 miljarder kronor för rullande 12 månader och snabbast växer verksamheten i USA.

– Vi ser möjligheter i att kombinera vår djupa förståelse för kundernas verksamhet med AI-teknik för att ytterligare stärka våra erbjudanden och hjälpa våra kunder in i den nya världen. Vi har en stabil bas av långsiktiga återkommande intäkter, mycket låg andel kunder som lämnar oss och vi växer även med kundens tillväxt. Detta ger oss en stark position när vi fortsätter investera i innovation, nya affärer och omställningen till molnbaserade tjänster.

Läs den bifogade finansiella rapporten för ytterligare vd-kommentarer och information.

Presentation av den finansiella rapporten

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 6 mars 2026, kl. 10:00

Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/q3report2526

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2026, kl. 08:15.

För ytterligare information:

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Om Sectra

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2024/2025 till 3 240 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida (https://sectra.com/).