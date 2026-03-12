Geopolitisk oro avgör vilka techleverantörer företag vågar välja

Den geopolitiska osäkerheten sätter allt tydligare avtryck i företagens teknikstrategier, det visar EY:s nya globala undersökning bland 1 590 företag i 25 länder.

Tre av tio nordiska företag uppger att handelskonflikter och tullar direkt påverkar deras teknikval, och 34 procent anger att nya lagar och policyer kring cybersäkerhet och digital suveränitet är en avgörande faktor vid investeringar i ny teknik. Ytterligare 43 procent ser det som en viktig faktor.

Globalt rankar företagen nu det teknisk-politiska klimatet, nya regler och datakontrollkrav, som den ledande externa faktorn som styr teknikinvesteringar, före konkurrenters agerande och positionering.

Leverantörsrelationer omprövas enligt EY

Den geopolitiska oron driver också en aktiv omprövning av vilka leverantörer företagen väljer att samarbeta med.

Globalt uppger 77 procent av de tillfrågade företagen att de ser över sina leverantörsrelationer till följd av det förändrade geopolitiska läget, och 74 procent säger att de omvärderar sina teknikval utifrån krav på digital suveränitet.

En konkret konsekvens är det snabbt växande intresset för suveräna molnlösningar, molninfrastruktur där data lagras och hanteras enligt nationell lagstiftning.

”Vi ser hur molnet i allt högre grad ”kommer hem” och det gäller även Sverige. När AI blir än mer integrerat i verksamheten ökar kraven på kontroll över data och infrastruktur”, säger Charlotta Kvarnström, partner på EY inom teknik-, media- och telekomsektorn i en kommentar.

I Norden investerar redan 19 procent av företagen i sådana lösningar. Medan ytterligare 19 procent planerar att göra det under det kommande året och hela 35 procent inom fem år.

Globalt uppger 70 procent av företagen att det förändrade leverantörslandskapet tvingar dem att ompröva sina molnleverantörer.