Ekdals perspektiv lockar stor publik – 220 000 spelningar första månaden

Satsningen innebär ett fortsatt fokus på fördjupande intervjuer med gäster som med gäster som professorn Micael Dahlén och nationalekonomen Lars Calmfors som diskuterar ekonomi, politik och samhällsutveckling.

– Vi ser ett starkt initialt genomslag i både tittande och läsning. Det visar att det finns en efterfrågan på mer fördjupande samtal om ekonomi och samhällsfrågor i rörligt format, säger Mikael Gullström, chefredaktör för Dagens PS och E55.

Men det är inte enbart på nyhetssajterna som man ser ett stor genomslag. På sociala medier har klipp från programmet nått över 1,5 miljoner visningar.

– Kombinationen av tv och fördjupande journalistik ger en tydlig effekt i våra kanaler. Att det också haft sådan enorm srpidning på sociala medier redan under den första månaden visar att satsningen engagerar brett, fortsätter Mikael Gullström.

Ekdals perspektiv sänds under året och samlar beslutsfattare, experter och profiler inom näringsliv och politik i fördjupande samtal om de frågor som formar svensk ekonomi och samhällsutveckling.



