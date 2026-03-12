Varningen: Private credit-lån kan inte betalas tillbaka

Som kapitalförvaltare försöker schweiziska Partners Group ha en överblick över varningstecken och risker inom ekonomin.

Nu varnar företaget för att kreditförlusterna inom private credit kan stiga kraftigt under de kommande åren.

Enligt Partners Gruop finns en tydlig risk att defaultnivåerna fördubblas jämfört med de senaste tio åren, då de i genomsnitt har legat runt 2,6 procent per år.

Ses som särskilt utsatt

Bakgrunden är en kombination av ekonomiska förändringar och en snabb teknologisk omställning, där särskilt utvecklingen inom AI väntas påverka många företag.

Denna omvandling bedöms kunna skapa större skillnader mellan bolag som lyckas anpassa sig och dem som inte gör det.

Private credit-marknaden, där långivare ger direktlån till företag utanför de traditionella obligationsmarknaderna, anses vara särskilt utsatt, skriver Financial Times.

Till skillnad från investeringar i aktier har kreditgivare en begränsad uppsida när låntagare presterar väl, eftersom avkastningen främst består av räntebetalningar.