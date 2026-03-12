Allt fler låntagare inom så kallad private credit får betalningsproblem – och trenden ser ut att fortsätta. Det menar en känd kapitalförvaltare.
Varningen: Private credit-lån kan inte betalas tillbaka
Som kapitalförvaltare försöker schweiziska Partners Group ha en överblick över varningstecken och risker inom ekonomin.
Nu varnar företaget för att kreditförlusterna inom private credit kan stiga kraftigt under de kommande åren.
Enligt Partners Gruop finns en tydlig risk att defaultnivåerna fördubblas jämfört med de senaste tio åren, då de i genomsnitt har legat runt 2,6 procent per år.
Ses som särskilt utsatt
Bakgrunden är en kombination av ekonomiska förändringar och en snabb teknologisk omställning, där särskilt utvecklingen inom AI väntas påverka många företag.
Denna omvandling bedöms kunna skapa större skillnader mellan bolag som lyckas anpassa sig och dem som inte gör det.
Private credit-marknaden, där långivare ger direktlån till företag utanför de traditionella obligationsmarknaderna, anses vara särskilt utsatt, skriver Financial Times.
Till skillnad från investeringar i aktier har kreditgivare en begränsad uppsida när låntagare presterar väl, eftersom avkastningen främst består av räntebetalningar.
Får ta hela risken
Samtidigt bär de hela risken om ett bolag får ekonomiska problem.
Under de senaste åren har låga defaultnivåer gjort det möjligt för många kreditfonder att hantera risk genom bred diversifiering och i vissa fall ytterligare belåning av portföljerna.
En miljö med fler kreditförluster och lägre räntemarginaler kan dock göra denna strategi svårare att upprätthålla.
Samtidigt har investerare på senare tid börjat dra tillbaka kapital från flera stora amerikanska private credit-fonder.
Uppmärksammad konkurs
Bland annat har fonder förvaltade av Blackstone, BlackRock och Blue Owl Capital påverkats av växande oro kring kreditkvalitet och hur teknikskiften kan slå mot bolag i sektorer som programvara, där många låntagare finns.
Osäkerheten ökade ytterligare efter att två amerikanska låntagare, Tricolor och First Brands Group, hamnade i ekonomiska svårigheter förra året. Händelserna väckte frågor om kreditprövningen hos långivarna.
Dessutom har räntesänkningar från Federal Reserve och nedskrivningar i fonder hos kapitalförvaltare som KKR och Apollo Global Management bidragit till ett mer försiktigt investeringsklimat.
