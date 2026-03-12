Årets pensionsbesked landar i brevlådorna mitt i ett turbulent omvärldsläge. Sparekonomen Shoka Åhrman manar till ett långsiktigt perspektiv.
Börsoro och stigande priser – så ska du tänka kring pensionen nu
Geopolitiska spänningar, stigande energipriser och oro på finansmarknaderna präglar det läge i vilket många svenskar nu öppnar sina pensionsbesked.
I en krönika i Placera skriver Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, att konflikter och energichocker historiskt sett har gett tydliga men relativt kortvariga effekter på börsen, och att marknaderna i regel återhämtat sig när osäkerheten minskat.
Pensionens flera olika delar
Åhrman påminner om att olika delar av pensionen påverkas på olika sätt. Den allmänna pensionen kopplas i första hand till livsinkomst och samhällsekonomins utveckling, medan premiepensionen följer fondmarknaderna mer direkt.
Störst börskänslighet har tjänstepensionen, som för många svenskar utgör mellan 30 och 50 procent av den totala pensionen och i stor utsträckning är placerad i aktier och andra marknadsnoterade tillgångar.
”Det kanske viktigaste i tider av marknadsoro är ändå att inte låta kortsiktiga rubriker styra långsiktiga beslut”, skriver Åhrman.
Hon lyfter tre konkreta råd: Skaffa en helhetsbild via minpension.se, se över risknivån i relation till hur många år som återstår till pension, och undvik att fatta förhastade beslut baserade på tillfälliga börsrörelser.
Antaganden om att samhället kommer fortsätta fungera
Samma budskap föder Åhrman när hon tidigare i år svarade på pensionsfrågor från Dagens Nyheters läsare. Där betonar hon vikten av realistiska avkastningsförväntningar.
Börsen har historiskt vuxit snabbare än inflationen tack vare mänsklig innovation och produktivitetsökning. Men det är inte en garanti, utan ett antagande om att samhället fortsätter att fungera.
”Det är helt rimligt att ifrågasätta om historiken fullt ut går att upprepa i en värld med ökade klimat- och resursrisker, säger Åhrman till en läsare.
Tillfälle att stanna upp
För den som har fem till tio år kvar till pension rekommenderar hon att börja med att kartlägga helheten via minPension, och sedan fundera på vilken roll det egna sparandet ska spela vid sidan av allmän pension och tjänstepension.
Det orange kuvertet är inget facit, understryker Åhrman, men ett tillfälle att stanna upp och se till att sparandet är rustat för en mer osäker värld.