Börsoro och stigande priser – så ska du tänka kring pensionen nu

Geopolitiska spänningar, stigande energipriser och oro på finansmarknaderna präglar det läge i vilket många svenskar nu öppnar sina pensionsbesked.

I en krönika i Placera skriver Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, att konflikter och energichocker historiskt sett har gett tydliga men relativt kortvariga effekter på börsen, och att marknaderna i regel återhämtat sig när osäkerheten minskat.

Pensionens flera olika delar

Åhrman påminner om att olika delar av pensionen påverkas på olika sätt. Den allmänna pensionen kopplas i första hand till livsinkomst och samhällsekonomins utveckling, medan premiepensionen följer fondmarknaderna mer direkt.

Störst börskänslighet har tjänstepensionen, som för många svenskar utgör mellan 30 och 50 procent av den totala pensionen och i stor utsträckning är placerad i aktier och andra marknadsnoterade tillgångar.

”Det kanske viktigaste i tider av marknadsoro är ändå att inte låta kortsiktiga rubriker styra långsiktiga beslut”, skriver Åhrman.

Hon lyfter tre konkreta råd: Skaffa en helhetsbild via minpension.se, se över risknivån i relation till hur många år som återstår till pension, och undvik att fatta förhastade beslut baserade på tillfälliga börsrörelser.