Godkända solparker kan förse alla Sveriges småhus med hushållsel

Storskalig solkraft kan snabbt bidra med stora mängder billig el som sänker elpriset för både företag och hushåll. Men utbyggnaden bromsas av de årslånga väntetiderna för tillstånd och elnätsanslutning, säger Madeleine van der Veer, ansvarig för solparker på Green Power Sweden.

Under 2025 godkände länsstyrelser och mark- och miljödomstolar 180 solparker med en total årlig elproduktion på 3,1 TWh. Sedan 2019 har solparker som tillsammans kan producera 9,4 TWh el fått grönt ljus. Det motsvarar elproduktionen i en större kärnkraftsreaktor och skulle räcka för att förse nästan alla Sveriges småhus med hushållsel. Utbyggnaden bromsas dock av långa ledtider och höga kostnader för att ansluta till elnätet.

Om vi ska leverera på våra klimatmål och elektrifiera samhället i tid, så behöver utbyggnaden av förnybar energi gå mycket snabbare. Detta kan solparker på kort tid och till låg kostnad leverera på, säger Madeleine van der Veer.

Vid utgången av 2025 fanns ansökningar med en total möjlig elproduktion på 20,7 TWh, som ännu inte är avgjorda av länsstyrelserna eller mark- och miljödomstolarna. Huvuddelen av dessa ansökningar ligger i elområde 3 och 4, som har ett underskott av elproduktion och därmed högst elpriser i Sverige.

Solkraft i kombination med vindkraft och batterilager levererar stabil och tillförlitlig elförsörjning till låga kostnader. En utbyggnad av solparker i södra Sverige kan öka utbudet där det behövs mest och därmed bidra till att pressa elpriserna för elkonsumenterna, säger Madeleine van der Veer.

Om rapporten

Rapporten redogör för en kartläggning av anmälningar om samråd eller tillståndsansökningar för solparker som inkommit till länsstyrelserna under perioden 1 januari 2019–31 december 2025, tillsammans med tidigare års ansökningar. Samtliga relevanta handlingar har begärts ut från landets 21 länsstyrelser och rapporten baseras på det underlag som lämnats av länsstyrelserna.

I tabellen nedan visas hur anmälningar och ansökningar fördelar sig per län och den sammanlagda möjliga elproduktionen från anläggningarna i respektive län.

Antal godkända ärenden under 2025

Total förväntad produktion, godkända (GWh)

Antal godkända ärenden 2019-2025

Total förväntad produktion, godkända (GWh)

Blekinge

4

51

56

319

Dalarna

2

20

9

33

Gotland

0

0

3

16

Gävleborg

1

95

9

155

Halland

9

259

67

698

Jämtland

1

11

3

14

Jönköpings län

15

182

51

614

Kalmar län

6

60

41

747

Kronoberg

15

603

80

1 254

Norrbotten

0

0

2

5

Skåne

24

523

116

942

Stockholms län

4

91

35

384

Södermanland

4

99

42

693

Uppsala län

7

117

54

838

Värmland

22

268

54

368

Västerbotten

3

80

13

256

Västernorrland

0

0

0

0

Västmanland

3

15

19

125

Västra Götaland

41

485

152

1 312

Örebro län

5

42

38

299

Östergötland

14

123

41

314

Summa

180

3 124

885

9 386

För mer information, kontakta:

Madeleine van der Veer (madeleine.vanderveer@greenpowersweden.se), ansvarig för solparker, Green Power Sweden

070-292 44 12

Matilda Killander (matilda.killander@greenpowersweden.se), presskontakt & Public Affairs-koordinator, Green Power Sweden

073-024 94 73

Branschorganisationen för vind, sol och lagring i Sverige

Green Power Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring. Vi har ca 180 medlemsföretag. Vi är en samlande röst i debatten för ett modernt energisystem som växer i takt med samhällets ökande behov av mer el. Vi arbetar för att den fulla potentialen för konkurrenskraftig förnybar elproduktion, tillsammans med lagring och flexibilitet, tas till vara i Sverige. Vi vill bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Green Power Sweden bildades 2025 när Svensk Vindenergi och Nätverket för solparker samlades under samma organisation och en ny samlande röst för storskalig vindkraft, storskalig solkraft och energilagring tog form.