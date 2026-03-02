Årets Krogis 2026 - Unmos hyllning till krogbranschens osjungna hjältar

Ett initiativ mitt i en bransch i förändring

Svensk restaurangnäring sysselsätter tiotusentals människor och spelar en central roll i stadsliv, turism och kultur. Samtidigt är det en bransch som ofta förknippas med hög personalomsättning och hård arbetsbelastning.

Årets Krogis är en hyllning till restaurangbranschens osjungna hjältar. De som varje dag gör skillnad bakom kulisserna, utan att kräva strålkastarljus. Nu har det återigen blivit dags att utse Årets Krogis men i år delas fyra priser ut: Årets Krogis, Årets Krogiskrog, Årets Leverantör och sist men inte minst – Årets Rookie.

Via aretskrogis.se kan kollegor, gäster och arbetsgivare nominera sina favoriter. Efter nomineringarna presenteras finalister i respektive kategori och vinnarna utses genom omröstning. Årets Krogis är inte en juryutmärkelse bakom stängda dörrar – det är branschens egen röst som avgör.

“Restaurangbranschen har under flera år präglats av personalbrist, högt tempo och tuffa villkor. Samtidigt är det en av Sveriges mest passionerade yrkeskårer. Årets Krogis är vårt sätt att ge tillbaka och synliggöra människorna bakom upplevelserna” säger Johan Mårtensson, Head of Business Development på Duni Group.

Nomineringarna öppnar den 2 mars och slutvinnarna presenteras på ett event i Stockholm den 25 maj 2026.

Unmo – Ett växande branschcommunity

Bakom initiativet står Unmo, en digital community för restaurangbranschen med över 12 000 medlemmar bestående av yrkesverksamma, restauranger och leverantörer.

Genom Årets Krogis fortsätter Unmo att positionera sig som en samlande kraft i branschen – där nätverk, synlighet och engagemang står i centrum.

Johan Mårtenssonjohan.martensson@unmo.se