Viggos dagbok testar Skånes hetaste krog och världens kraftigaste pistol

Måndag

Det är fjorton och en halv grad i vattnet som kluckar in mot Skånes sydkust. Jag trodde att solen och 25 grader i luften skulle värma upp havet, men icke. Det är en förlamande känsla att studsa ner och upp vid bryggan i Äspö havsbad.

På kvällen tittar vi på Harlan Cobens serie Tills jag hittar dig på Netflix. Den är väldigt praktisk eftersom man direkt ser vilka som är goda och vilka som är onda. De senare har mörkt hår och är fula. De goda är blonda eller ibland rödhåriga och ler varmt mot varandra.

Intrigen är så makalöst absurd att man måste köpa den direkt för att inte bli galen. Sedan öser det på med biljakter, fajter och förstås gränslös kärlek till ett försvunnet barn.

Allt är inbäddat i en för oss i Sverige absurd teori om att staten är ond och korrupt. I USA är detta legio, och jag tror att det är en av grunderna till Donald Trumps popularitet. Det faktum att hans lögner är så uppenbara är ett av skälen till att människor älskar honom. Trump bekräftar deras bild av makten som något som korrumperar.

Tisdag

Jonas Bonniers Sommar är det första programmet som jag orkar lyssna igenom. Han är en god berättare och min före detta chef. När jag var på Bonnier var Jonas min högsta chef.

I programmet berättar Jonas att han i hemlighet skrev romaner under pseudonym på nätterna samtidigt som han på dagarna var vd för ett globalt bolag med 15 000 anställda. Han sa inget till styrelsen eftersom han visste att de tyckte att han borde koncentrera sig på att leda familjeföretaget med en omsättning på 30 miljarder.

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Nu i efterhand kan man konstatera att inget av projekten blev särskilt framgångsrikt.

Men en sak är klar: för Jonas Bonnier är skrivandet det absolut viktigaste i hans liv. Det finns något verkligt poetiskt över detta. Dock är det bara någon som är född med chaufför och en enorm förmögenhet som kan leva på det sättet utan uppoffringar.

En gång för länge sedan skrev jag i min dåvarande dagbok att Jonas Bonnier skrev böcker för att han inte hade något bättre för sig. Då ringde han upp mig och sa att det var fel. Då skrev jag det i dagboken också. Sedan dess har han inte ringt mer.

Onsdag

Vi kör till Svalöv med barnen för att fira min systers födelsedag. Vi grillar i trädgården och inspekterar hennes vackra häst Kompis, som jag brukar rida på ibland.

Sedan åker vi till den lokala skjutbanan och jag får testa att skjuta med en Desert Eagle. Det är ett av världens kraftfullaste handeldvapen, utvecklat för den amerikanska marknaden utifrån den israeliska Magnum Research-konstruktionen. Tanken var att besättningar i pansarfordon skulle kunna försvara sig om deras ordinarie vapen inte fungerade.

Jag skjuter inte många skott, men det är en upplevelse som jag absolut inte vill vara utan och som jag kommer att bära med mig länge.

Torsdag

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Vi kör till Skanör och testar Badhytten, som fått nya ägare. Det är Sibban och Toni som har tagit över restaurangen, den enda på näset som andas Riche. Som av en händelse är Toni på plats med sin fru Carina. En gång i tiden var hon frisör och hösten 1989 förvandlade hon mig från en valp till något som påminde om en man när hon klippte av mig min hockeyfrisyr.

Maten då? Jo, det är väldigt eleganta mellanrätter som smakar förträffligt. Jag gillar särskilt en sallad med hummer. Men även pizzan, spaghettin med chili och tonfisken får VG.

Däremot fungerar konceptet att dela på allt inte perfekt när man inte känner varandra så väl. Min sons nya flickvän och jag bör inte dela samma tallrik.

Notan slutar på strax under 2 000 kronor. Precis som på Riche.

Avslutar med ett bad i havet. Ljuvligt.

Iskalla morgondopp, varma sommardagar och långa samtal präglar ännu en vecka i Skåne. (Foto: Privat)

Fredag

Tar buss 190 och sedan tåget från Smygehamn till Malmö. På vägen behöver jag gå ett ärende, men på stationen i Trelleborg kommer man bara in på toaletten med en tiokrona och på tåget är toaletten sönder. Jag måste alltså kliva av i Hyllie och besöka Donken.

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Jag blir femton minuter sen till mitt möte med researchern Catharina Enhörning på Ruths. Men det fungerar bra ändå. Vi pratar i en timme om livet på 1860-talet och om allt går väl ska vi göra detta professionellt i höst.

Precis som Jonas Bonnier är mitt skrivande ett kall, men jag gör det för att försörja mig.

På eftermiddagen är jag med i TV4 Efter fem och pratar om darecation, en trend jag skrivit om i Perfect Weekend. Tilde tycker att jag pratar för mycket om bajs, och det har hon rätt i.

Lördag

Tåget till Trelleborg drabbas av elfel i värmen och det är kaos på Malmö Central. Vi tar en elsparkcykel till Västra hamnen, hänger på Jeanette Westers uteservering och badar i havet ett litet stenkast från hennes fastighet.

Det är årets varmaste dag och alla i Malmö hänger vid vattnet. Jag gillar verkligen att min gamla hemstad har förvandlats till en badort.

Sedan tar vi en taxi till Smygehamn och hoppas på ersättning från Skånetrafiken. Det ska ta en månad för dem att utreda vår begäran om 699 kronor.

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