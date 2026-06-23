Den svenske entreprenören Ted Valentin har länge varit ett av reseindustrins mest framgångsrika namn på nätet. Genom bolaget Valentin Travel Labs byggde han upp ett nätverk av resesajter som drog in stora provisionsintäkter via hotellbokningar.
AI-smällen mot Ted Valentin – tappar 100 miljoner
Nu visar det senaste bokslutet att omsättningen fallit från 152 miljoner kronor till 57,6 miljoner kronor på ett år. Rörelsevinsten minskar samtidigt från 16,3 miljoner till drygt 3 miljoner kronor.
Förklaringen stavas AI., rapporterar Bonnierägda Breakit.
När användare i allt högre grad får sina svar direkt från AI-tjänster minskar trafiken till traditionella webbplatser. I bokslutet beskriver Ted Valentin hur AI-relaterad trafik ökar belastningen på infrastrukturen samtidigt som färre verkliga användare hittar till sajterna.
Trots motvinden fortsätter Ted Valentin att utveckla nya tjänster. Ett av de senaste projekten fokuserar på Europas vackraste tågrutter.
Utvecklingen ses som ännu ett tecken på hur AI snabbt förändrar villkoren för företag som byggt sina affärer på söktrafik och digital annonsering.
Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter
Reseindustrin har länge handlat om flygplan, hotell, fastigheter och destinationer. Men några av branschens mest lönsamma aktörer äger varken hotellrum