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AI-smällen mot Ted Valentin – tappar 100 miljoner

Ted Valentin har byggt en av Sveriges mest lönsamma enmansfirmor inom reseindustrin.
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Den svenske entreprenören Ted Valentin har länge varit ett av reseindustrins mest framgångsrika namn på nätet. Genom bolaget Valentin Travel Labs byggde han upp ett nätverk av resesajter som drog in stora provisionsintäkter via hotellbokningar.

Nu visar det senaste bokslutet att omsättningen fallit från 152 miljoner kronor till 57,6 miljoner kronor på ett år. Rörelsevinsten minskar samtidigt från 16,3 miljoner till drygt 3 miljoner kronor.

Förklaringen stavas AI., rapporterar Bonnierägda Breakit.

När användare i allt högre grad får sina svar direkt från AI-tjänster minskar trafiken till traditionella webbplatser. I bokslutet beskriver Ted Valentin hur AI-relaterad trafik ökar belastningen på infrastrukturen samtidigt som färre verkliga användare hittar till sajterna.

Trots motvinden fortsätter Ted Valentin att utveckla nya tjänster. Ett av de senaste projekten fokuserar på Europas vackraste tågrutter.

Utvecklingen ses som ännu ett tecken på hur AI snabbt förändrar villkoren för företag som byggt sina affärer på söktrafik och digital annonsering.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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