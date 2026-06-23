AI-smällen mot Ted Valentin – tappar 100 miljoner

Nu visar det senaste bokslutet att omsättningen fallit från 152 miljoner kronor till 57,6 miljoner kronor på ett år. Rörelsevinsten minskar samtidigt från 16,3 miljoner till drygt 3 miljoner kronor.

Förklaringen stavas AI., rapporterar Bonnierägda Breakit.

När användare i allt högre grad får sina svar direkt från AI-tjänster minskar trafiken till traditionella webbplatser. I bokslutet beskriver Ted Valentin hur AI-relaterad trafik ökar belastningen på infrastrukturen samtidigt som färre verkliga användare hittar till sajterna.

Trots motvinden fortsätter Ted Valentin att utveckla nya tjänster. Ett av de senaste projekten fokuserar på Europas vackraste tågrutter.

Utvecklingen ses som ännu ett tecken på hur AI snabbt förändrar villkoren för företag som byggt sina affärer på söktrafik och digital annonsering.