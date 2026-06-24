Megasuccén flygspårningstjänsten Flightradar24 har fått ny vd, nya ägare och ett nytt bokslut. Men en sak är sig lik: lönsamheten. Det svenska bolaget bakom världens mest använda flygkarta fortsätter att växa i en takt som de flesta techbolag bara kan drömma om.
Megasuccén Flightradar24 fortsätter lyfta – tjänar nästan en miljon kronor om dagen
Att följa flygplan i realtid har gått från en nördig hobby till en global folkrörelse. Svenska Flightradar24 är navet i den utvecklingen och siffrorna visar att intresset knappast minskar, rapporterar Bonnierägda Breakit.
Bolaget grundades 2006 av Mikael Robertsson och Olov Lindberg. Genom ett nätverk av tiotusentals mottagare världen över har företaget byggt upp en tjänst som används av allt från flygentusiaster till journalister, myndigheter och flygbolag.
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Ny vd efter 14 år
Under det senaste året har flera stora förändringar genomförts. Efter 14 år på vd-posten lämnade Fredrik Lindahl över stafettpinnen till Andreas Schörling, som närmast kom från bussjätten FlixBus.
Samtidigt klev riskkapitalbolaget Sprints Capital Management in som delägare. Affären värderade Flightradar24 till omkring 4,1 miljarder kronor och innebar att grundarna sålde 35 procent av bolaget.
Omsättningen fortsätter upp
Det nya bokslutet omfattar 16 månader i stället för 12, vilket gör jämförelserna något svårare. Trots det är utvecklingen tydlig.
Omsättningen landade på 703 miljoner kronor. Om man räknar per månad innebär det en ökning på cirka 26 procent jämfört med föregående period.
Rörelsevinsten uppgick till 460 miljoner kronor, motsvarande ungefär 29 miljoner kronor i månaden. Det innebär att bolaget i praktiken tjänar närmare en miljon kronor om dagen.
Flygindustrins viktigaste karta
När Perfect Weekend intervjuade grundaren Mikael Robertsson beskrev han hur tjänsten vuxit från ett sidoprojekt till ett globalt verktyg som används vid allt från nyhetshändelser och kriser till semesterplanering och flygspaning.
Det som började som ett sätt att göra flygtrafiken mer transparent har blivit en av reseindustrins mest använda dataplattformar. I dag är det svårt att tänka sig en större flyghändelse där Flightradar24 inte spelar en central roll.
Trots rekordvinsterna uteblir däremot årets stora utdelning till ägarna. Tidigare år har hundratals miljoner kronor delats ut, men i det senaste bokslutet valde bolaget att behålla pengarna i verksamheten.
Det lär inte bekymra ägarna särskilt mycket. Flightradar24 fortsätter att vara ett av Sveriges mest lönsamma techbolag – samtidigt som världen fortsätter att titta upp mot himlen.
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