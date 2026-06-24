Megasuccén Flightradar24 fortsätter lyfta – tjänar nästan en miljon kronor om dagen

Att följa flygplan i realtid har gått från en nördig hobby till en global folkrörelse. Svenska Flightradar24 är navet i den utvecklingen och siffrorna visar att intresset knappast minskar, rapporterar Bonnierägda Breakit.

Bolaget grundades 2006 av Mikael Robertsson och Olov Lindberg. Genom ett nätverk av tiotusentals mottagare världen över har företaget byggt upp en tjänst som används av allt från flygentusiaster till journalister, myndigheter och flygbolag.

Ny vd efter 14 år

Under det senaste året har flera stora förändringar genomförts. Efter 14 år på vd-posten lämnade Fredrik Lindahl över stafettpinnen till Andreas Schörling, som närmast kom från bussjätten FlixBus.

Samtidigt klev riskkapitalbolaget Sprints Capital Management in som delägare. Affären värderade Flightradar24 till omkring 4,1 miljarder kronor och innebar att grundarna sålde 35 procent av bolaget.

Första gången som Flightradar24 slog rekord i antal användare var 2010 i samband med vulkanutbrottet på Island. (Foto: AP/TT)