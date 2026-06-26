Miljardär sågar bitcoins framtid: "Kommer bli pyspunka"

Investeraren Jeremy Grantham, medgrundare av kapitalförvaltaren GMO, upprepar sin långvariga kritik mot bitcoin.

Han förutspår att kryptovalutan gradvis kommer att förlora sin betydelse under de kommande decennierna.

I en intervju beskriver Grantham bitcoin som en spekulativ tillgång utan inneboende värde.

”Kan inte lita på den”

Han pekar på de kraftiga prisrörelserna och konstaterar att valutan har tappat omkring hälften av sitt värde trots en stark ekonomisk utveckling, något som enligt honom gör den opålitlig som långsiktig investering.

”Under de kommande årtiondena kommer värdet att minska, misstänker jag – inte med en smäll, utan mer som pyspunka. Det är inte en stabil form av värde, det har just halverats utan någon särskild anledning i en stark ekonomi, så man kan inte lita på den på det sättet”, säger han, enligt CNBC.

Han ifrågasätter också bitcoin som praktiskt betalningsmedel och anser att användningen i den reala ekonomin fortfarande är mycket begränsad.

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