Bitcoin har sjunkit rejält i värde under senaste tiden. Enligt investeraren Jeremy Grantham är det bara början på nedgången.
Miljardär sågar bitcoins framtid: "Kommer bli pyspunka"
Investeraren Jeremy Grantham, medgrundare av kapitalförvaltaren GMO, upprepar sin långvariga kritik mot bitcoin.
Han förutspår att kryptovalutan gradvis kommer att förlora sin betydelse under de kommande decennierna.
I en intervju beskriver Grantham bitcoin som en spekulativ tillgång utan inneboende värde.
”Kan inte lita på den”
Han pekar på de kraftiga prisrörelserna och konstaterar att valutan har tappat omkring hälften av sitt värde trots en stark ekonomisk utveckling, något som enligt honom gör den opålitlig som långsiktig investering.
”Under de kommande årtiondena kommer värdet att minska, misstänker jag – inte med en smäll, utan mer som pyspunka. Det är inte en stabil form av värde, det har just halverats utan någon särskild anledning i en stark ekonomi, så man kan inte lita på den på det sättet”, säger han, enligt CNBC.
Han ifrågasätter också bitcoin som praktiskt betalningsmedel och anser att användningen i den reala ekonomin fortfarande är mycket begränsad.
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Har varnat för bubblor förut
Enligt Grantham används kryptovalutan sällan för vanliga köp eller affärstransaktioner, samtidigt som han hävdar att den underlättar illegala penningöverföringar.
Investeraren framhåller samtidigt att guld utvecklats bättre under motsvarande period och fortsatt levererat god avkastning, även efter att priset backat från tidigare toppnivåer.
Jeremy Grantham har under flera decennier gjort sig känd för att varna för spekulativa bubblor på finansmarknaderna.
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Riktat skarp kritik
Han har tidigare riktat skarp kritik mot både teknikaktier och kryptotillgångar, som han anser saknar fundamentala värden.
Bitcoin har historiskt kännetecknats av kraftiga prisfall mellan uppgångsperioderna. I tidigare marknadscykler har kryptovalutan tappat minst 70 procent från sina toppnivåer.
Enligt CNBC handlas bitcoin för närvarande omkring 52 procent under rekordnivån från oktober, och flera marknadsbedömare räknar med att den svaga prisutvecklingen kan bestå ytterligare en tid.
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