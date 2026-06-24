Nya listan: Hit flyr svenskarna när semestern inte är bokad

Trots att charterbolagen lockar med rabatterade resepaket väljer många fortfarande att boka reguljärflyg. Samtidigt är det de klassiska semesterfavoriterna som dominerar – både bland flyg- och charterresenärerna.

”När resenärer bokar sent ser vi att de ofta väljer välkända och lättillgängliga destinationer”, säger Tickets kommunikationsansvariga Tiyoneh Jah.

På flygsidan toppar den spanska solkusten. Malaga går om London som förra året låg etta, medan Alicante klättrar till andraplatsen. Även polska Gdansk fortsätter sin framfart med en ökning på 42 procent jämfört med förra sommaren.

Långa sandstränder, behagligt klimat och kort flygtid gör Alicante till en favorit på den spanska östkusten. (Foto: Canva)

Grekland dominerar charterlistan

När det gäller charterresor är bilden ännu tydligare. Sex av tio destinationer på topplistan ligger i Grekland.

Kreta behåller förstaplatsen, följt av Rhodos. Samtidigt tar flera grekiska destinationer plats på listan för första gången. Preveza, Parga och Samos är årets nykomlingar medan Alanya, Gran Canaria och Karpathos får lämna topp tio.

Utvecklingen visar att många svenskar fortfarande söker det säkra kortet när semestern bokas i sista stund. Sol, bad och kort restid väger tyngre än exotiska äventyr.