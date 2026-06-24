Malaga tar hem guldet när svenskarna panikbokar semestern. Alicante och London följer tätt efter. Det visar ny bokningsstatistik från resebyrån Ticket över sommarens sista minuten-resor.
Nya listan: Hit flyr svenskarna när semestern inte är bokad
Trots att charterbolagen lockar med rabatterade resepaket väljer många fortfarande att boka reguljärflyg. Samtidigt är det de klassiska semesterfavoriterna som dominerar – både bland flyg- och charterresenärerna.
”När resenärer bokar sent ser vi att de ofta väljer välkända och lättillgängliga destinationer”, säger Tickets kommunikationsansvariga Tiyoneh Jah.
På flygsidan toppar den spanska solkusten. Malaga går om London som förra året låg etta, medan Alicante klättrar till andraplatsen. Även polska Gdansk fortsätter sin framfart med en ökning på 42 procent jämfört med förra sommaren.
Grekland dominerar charterlistan
När det gäller charterresor är bilden ännu tydligare. Sex av tio destinationer på topplistan ligger i Grekland.
Kreta behåller förstaplatsen, följt av Rhodos. Samtidigt tar flera grekiska destinationer plats på listan för första gången. Preveza, Parga och Samos är årets nykomlingar medan Alanya, Gran Canaria och Karpathos får lämna topp tio.
Utvecklingen visar att många svenskar fortfarande söker det säkra kortet när semestern bokas i sista stund. Sol, bad och kort restid väger tyngre än exotiska äventyr.
Nu kan du kastas av flyget för en enda detalj
Den som tittar på TikTok med högtalaren på maxvolym på flyget riskerar snart mer än sura blickar. I USA har ett av världens största
Charter eller reguljärflyg
Enligt Ticket missar många resenärer att jämföra charter med reguljärflyg när de bokar nära avresa.
Charterresor kan ofta ge mer semester för pengarna eftersom både flyg och hotell ingår i priset. Dessutom omfattas paketresor av paketreselagen, vilket ger ett starkare konsumentskydd om något skulle gå fel.
Topp 10 – svenskarnas sista minuten-favoriter
Reguljärflyg:
- Malaga
- Alicante
- London
- Gdansk
- Barcelona
- Mallorca
- Paris
- Rom
- Split
- Berlin
Charter:
- Kreta
- Rhodos
- Larnaca
- Antalya
- Mallorca
- Split
- Preveza
- Parga
- Samos
- Kos
Att boka i sista minuten handlar alltså sällan om att upptäcka något nytt. Svenskarna gör som de brukar göra på semestern: de flyger dit solen redan har hunnit checka in.
AI-smällen mot Ted Valentin – tappar 100 miljoner
Den svenske entreprenören Ted Valentin har länge varit ett av reseindustrins mest framgångsrika namn på nätet. Genom bolaget