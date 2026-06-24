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Nya listan: Hit flyr svenskarna när semestern inte är bokad

Malaga har gått från transitstad till en av Europas mest populära destinationer för sol, mat och kultur. (Foto: Canva)
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Malaga tar hem guldet när svenskarna panikbokar semestern. Alicante och London följer tätt efter. Det visar ny bokningsstatistik från resebyrån Ticket över sommarens sista minuten-resor.

Trots att charterbolagen lockar med rabatterade resepaket väljer många fortfarande att boka reguljärflyg. Samtidigt är det de klassiska semesterfavoriterna som dominerar – både bland flyg- och charterresenärerna.

”När resenärer bokar sent ser vi att de ofta väljer välkända och lättillgängliga destinationer”, säger Tickets kommunikationsansvariga Tiyoneh Jah.

På flygsidan toppar den spanska solkusten. Malaga går om London som förra året låg etta, medan Alicante klättrar till andraplatsen. Även polska Gdansk fortsätter sin framfart med en ökning på 42 procent jämfört med förra sommaren.

Långa sandstränder, behagligt klimat och kort flygtid gör Alicante till en favorit på den spanska östkusten. (Foto: Canva)

Grekland dominerar charterlistan

När det gäller charterresor är bilden ännu tydligare. Sex av tio destinationer på topplistan ligger i Grekland.

Kreta behåller förstaplatsen, följt av Rhodos. Samtidigt tar flera grekiska destinationer plats på listan för första gången. Preveza, Parga och Samos är årets nykomlingar medan Alanya, Gran Canaria och Karpathos får lämna topp tio.

Utvecklingen visar att många svenskar fortfarande söker det säkra kortet när semestern bokas i sista stund. Sol, bad och kort restid väger tyngre än exotiska äventyr.

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Charter eller reguljärflyg

Enligt Ticket missar många resenärer att jämföra charter med reguljärflyg när de bokar nära avresa.

Charterresor kan ofta ge mer semester för pengarna eftersom både flyg och hotell ingår i priset. Dessutom omfattas paketresor av paketreselagen, vilket ger ett starkare konsumentskydd om något skulle gå fel.

Topp 10 – svenskarnas sista minuten-favoriter

Reguljärflyg:

  1. Malaga
  2. Alicante
  3. London
  4. Gdansk
  5. Barcelona
  6. Mallorca
  7. Paris
  8. Rom
  9. Split
  10. Berlin

Charter:

Solsäkra stränder, små bergsbyar och långa luncher i skuggan gör Kreta till svenskarnas eviga semesterfavorit. (Foto: Canva)
  1. Kreta
  2. Rhodos
  3. Larnaca
  4. Antalya
  5. Mallorca
  6. Split
  7. Preveza
  8. Parga
  9. Samos
  10. Kos

Att boka i sista minuten handlar alltså sällan om att upptäcka något nytt. Svenskarna gör som de brukar göra på semestern: de flyger dit solen redan har hunnit checka in.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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