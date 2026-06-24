Därför ska du alltid packa en tennisboll i handbagaget

Men ett av de mest effektiva hjälpmedlen kostar mindre än en kaffe på Arlanda: en tennisboll.

Flygstolen är kontorets sämsta arbetsplats

För den som reser mycket i jobbet är problemet välkänt. Flygstolar är byggda för att transportera människor, inte för att hålla ryggar, axlar och nackar i toppskick. Efter några timmar i luften är det många som kliver av planet med en kropp som känns betydligt äldre än passet visar.

Här kommer tennisbollen in i bilden.

Enligt flera fysioterapeuter och ergonomiexperter kan en vanlig tennisboll användas för att ge lätt tryck på spända muskler under längre sittande. Placeras den mellan ryggen och stolsryggen kan den hjälpa till att lösa upp spänningar som annars byggs upp under resan.