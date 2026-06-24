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Därför ska du alltid packa en tennisboll i handbagaget

En vanlig tennisboll kan hjälpa till att minska spänningar under långa flygresor. Foto: Canva
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Det finns gott om hälsoprylar som påstår sig göra affärsresan med handbagaget bekvämare. Nackkuddar, massageapparater, ergonomiska fotstöd och abonnemang på exklusiva flygplatslounger.

Men ett av de mest effektiva hjälpmedlen kostar mindre än en kaffe på Arlanda: en tennisboll.

Flygstolen är kontorets sämsta arbetsplats

För den som reser mycket i jobbet är problemet välkänt. Flygstolar är byggda för att transportera människor, inte för att hålla ryggar, axlar och nackar i toppskick. Efter några timmar i luften är det många som kliver av planet med en kropp som känns betydligt äldre än passet visar.

Här kommer tennisbollen in i bilden.

Enligt flera fysioterapeuter och ergonomiexperter kan en vanlig tennisboll användas för att ge lätt tryck på spända muskler under längre sittande. Placeras den mellan ryggen och stolsryggen kan den hjälpa till att lösa upp spänningar som annars byggs upp under resan.

Dyra hjälpmedel är inte alltid bättre än de enklaste lösningarna. Foto: Canva

Ett billigt verktyg för återhämtning

Metoden kräver varken batterier, appar eller instruktioner på 27 språk.

För många företagsledare, konsulter och säljare är resandet fortfarande en central del av arbetet. Samtidigt har allt fler börjat intressera sig för hur små vardagsrutiner kan påverka prestation, återhämtning och välmående.

Det handlar inte om biohacking eller avancerad optimering. Snarare om att minska de fysiska kostnaderna för ett arbetsliv som ofta utspelar sig mellan mötesrum, taxibilar och flygplatser.

Därför ska du alltid packa en tennisboll i handbagaget

Det finns människor som reser med nackkudde, brusreducerande hörlurar och en necessär stor som en mindre sommarstuga. Och så finns det de som klarar sig

Fungerar även efter landning

Den stora fördelen är att tennisbollen fortsätter att vara användbar även efter landning. På hotellrummet kan den användas för att mjuka upp stela muskler efter en lång arbetsdag. I hyrbilen på väg mellan kundmöten fungerar den på samma sätt.

I en tid när marknaden svämmar över av dyra hälsoprodukter är tennisbollen ett ovanligt exempel på en lösning där pris och effekt inte tycks ha någon tydlig koppling.

Små rörelser under flygresan kan bidra till ökad komfort efter landning. Foto: Canva

Tre saker att alltid ha i handbagaget

• Tennisboll för nacke, rygg och axlar
• Tunn handduk som stöd eller extra kudde
• Tom vattenflaska att fylla efter säkerhetskontrollen

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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