AI-strategin når aldrig skrivbordet – nu varnar experter för kompetensflykt

Kunderna har redan börjat ställa krav

Rapporten visar att AI inte längre är en intern effektiviseringsfråga. Det har blivit ett konkurrensmedel.

78 procent av företagskunderna anser att AI-baserade kvalitetsförbättringar är viktiga eller helt avgörande när de väljer rådgivare och tjänsteleverantörer. Men bara 6 procent tycker att de flesta leverantörer faktiskt levererar detta i dag.

Konsekvensen börjar märkas.

32 procent av kunderna uppger att de redan har omvärderat eller planerar att omvärdera relationer med leverantörer som halkar efter inom AI. Bland dessa uppskattar en tredjedel att mer än en miljon dollar i årliga uppdrag står på spel.

Mellancheferna är på väg ut

Den kanske mest intressanta slutsatsen handlar om talangjakten.

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Rapporten pekar ut yrkesverksamma mitt i karriären som den grupp som använder AI mest, driver verksamheten framåt – och snabbast kan byta jobb.

24 procent av dem som upplever att arbetsgivaren inte lyckas skapa värde med AI överväger att lämna sin organisation inom två år. Kostnaden för att ersätta en sådan specialist uppskattas till motsvarande cirka 2,2 miljoner kronor per person.

AI blir därmed inte bara en teknikfråga utan också en personalfråga.

Företag som halkar efter i AI-utvecklingen riskerar inte bara kunder utan också sina mest attraktiva medarbetare. Foto: Canva

Strategierna finns – men ingen vet vad de betyder

Många organisationer har redan formulerat en AI-strategi. Problemet är att den ofta stannar i Powerpoint-presentationen.

35 procent av de anställda på arbetsplatser med en uttalad AI-strategi säger att den inte märks i det dagliga arbetet. De vanligaste förklaringarna är att verktygen saknas, att utbildningen är otillräcklig eller att ingen riktigt förstår vad strategin innebär i praktiken.

Rapportens slutsats är därför ganska brutal:

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Problemet är inte tekniken. Problemet är organisationen.

AI blir nästa stora ledarskapstest

Thomson Reuters menar att vinnarna inte nödvändigtvis blir de företag som investerar mest pengar i AI. Det blir de som lyckas översätta strategin till konkreta arbetsmetoder.

Organisationer med en tydlig och aktiv AI-strategi är tre gånger så benägna att säga att AI skapar verkligt värde i verksamheten jämfört med företag som saknar en sådan plan. 66 procent mot 22 procent.

Med andra ord: AI-frågan handlar allt mindre om teknik och allt mer om ledarskap.

Den stora risken för näringslivet 2026 är kanske inte att AI utvecklas för snabbt.

Utan att företagen gör det för långsamt.

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AI handlar allt mindre om mjukvara och allt mer om ledarskap, kultur och förmågan att förändra hur arbetet faktiskt utförs. Foto: Canva

Faktaruta: Thomson Reuters Future of Professionals Report 2026

1 816 yrkespersoner i 62 länder deltog i undersökningen.

74 procent använder AI flera gånger i veckan.

34 procent använder AI-verktyg som arbetsgivaren inte godkänt.

41 procent saknar professionellt anpassade AI-verktyg.

78 procent av kunderna anser att AI-förbättringar är viktiga eller avgörande.

32 procent planerar att omvärdera leverantörer som halkar efter inom AI.

24 procent av medarbetarna med en AI-värdeklyfta överväger att byta jobb inom två år.

66 procent av organisationerna med tydlig AI-strategi anser att AI skapar värde, jämfört med 22 procent där strategi saknas.