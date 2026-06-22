Alla pratar om AI. Få verkar ha en plan som faktiskt fungerar på skrivbordet.
AI-strategin når aldrig skrivbordet – nu varnar experter för kompetensflykt
En ny global rapport om AI från Thomson Reuters visar att AI har blivit en självklar del av arbetsdagen för jurister, revisorer, ekonomer och complianceexperter. Men samtidigt växer klyftan mellan ledningarnas visioner och verkligheten ute på kontoren.
Resultatet kan bli allt från säkerhetsproblem och missnöjda kunder till att nyckelmedarbetare lämnar företaget.
AI-boomens osynliga flaskhals
AI växer snabbare än elproduktionen. Fulla elnät och långa köer gör energibristen till en växande risk för hela AI‑boomen.
AI används överallt – men ofta utan styrning
Hela 74 procent av de tillfrågade professionella användarna arbetar med AI flera gånger i veckan och 44 procent använder tekniken flera gånger varje dag. Samtidigt uppger 41 procent att de saknar tillgång till AI-verktyg som är särskilt utvecklade för professionellt arbete och bygger på verifierat innehåll.
När företagen inte levererar de verktyg medarbetarna behöver uppstår ett annat fenomen: skugg-AI.
34 procent erkänner att de använder AI-tjänster som arbetsgivaren inte har godkänt eller ens känner till. Det innebär ökade risker för dataläckor, felaktiga beslut och bristande kontroll.
Kunderna har redan börjat ställa krav
Rapporten visar att AI inte längre är en intern effektiviseringsfråga. Det har blivit ett konkurrensmedel.
78 procent av företagskunderna anser att AI-baserade kvalitetsförbättringar är viktiga eller helt avgörande när de väljer rådgivare och tjänsteleverantörer. Men bara 6 procent tycker att de flesta leverantörer faktiskt levererar detta i dag.
Konsekvensen börjar märkas.
32 procent av kunderna uppger att de redan har omvärderat eller planerar att omvärdera relationer med leverantörer som halkar efter inom AI. Bland dessa uppskattar en tredjedel att mer än en miljon dollar i årliga uppdrag står på spel.
”AI-gudfader” sågar Musks AI – varnar för bubbla
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Mellancheferna är på väg ut
Den kanske mest intressanta slutsatsen handlar om talangjakten.
Rapporten pekar ut yrkesverksamma mitt i karriären som den grupp som använder AI mest, driver verksamheten framåt – och snabbast kan byta jobb.
24 procent av dem som upplever att arbetsgivaren inte lyckas skapa värde med AI överväger att lämna sin organisation inom två år. Kostnaden för att ersätta en sådan specialist uppskattas till motsvarande cirka 2,2 miljoner kronor per person.
AI blir därmed inte bara en teknikfråga utan också en personalfråga.
Strategierna finns – men ingen vet vad de betyder
Många organisationer har redan formulerat en AI-strategi. Problemet är att den ofta stannar i Powerpoint-presentationen.
35 procent av de anställda på arbetsplatser med en uttalad AI-strategi säger att den inte märks i det dagliga arbetet. De vanligaste förklaringarna är att verktygen saknas, att utbildningen är otillräcklig eller att ingen riktigt förstår vad strategin innebär i praktiken.
Rapportens slutsats är därför ganska brutal:
Problemet är inte tekniken. Problemet är organisationen.
AI kan få dig att byta politisk åsikt – och du märker det kanske inte ens
Inför valet kommer miljontals svenskar att använda AI för att förstå politik, jämföra partier och sortera i det växande informationsbruset. Det låter som
AI blir nästa stora ledarskapstest
Thomson Reuters menar att vinnarna inte nödvändigtvis blir de företag som investerar mest pengar i AI. Det blir de som lyckas översätta strategin till konkreta arbetsmetoder.
Organisationer med en tydlig och aktiv AI-strategi är tre gånger så benägna att säga att AI skapar verkligt värde i verksamheten jämfört med företag som saknar en sådan plan. 66 procent mot 22 procent.
Med andra ord: AI-frågan handlar allt mindre om teknik och allt mer om ledarskap.
Den stora risken för näringslivet 2026 är kanske inte att AI utvecklas för snabbt.
Utan att företagen gör det för långsamt.
Faktaruta: Thomson Reuters Future of Professionals Report 2026
- 1 816 yrkespersoner i 62 länder deltog i undersökningen.
- 74 procent använder AI flera gånger i veckan.
- 34 procent använder AI-verktyg som arbetsgivaren inte godkänt.
- 41 procent saknar professionellt anpassade AI-verktyg.
- 78 procent av kunderna anser att AI-förbättringar är viktiga eller avgörande.
- 32 procent planerar att omvärdera leverantörer som halkar efter inom AI.
- 24 procent av medarbetarna med en AI-värdeklyfta överväger att byta jobb inom två år.
- 66 procent av organisationerna med tydlig AI-strategi anser att AI skapar värde, jämfört med 22 procent där strategi saknas.
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