Trots kriget: Superlyft för EU-ekonomin – Sverige i topp

Ekonomer i en Reuters-enkät had räknat med en tillväxt på blygsamma 0,2 procent från april till juni.

Utfallet innebär också en tydlig förbättring jämfört med första kvartalets stagnation, som till stor del berodde på den ekonomiska oro som följde på det USA-israeliska angreppet mot Iran i slutet av februari.

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För hela EU blev bilden ännu starkare, med en kvartalstillväxt på 0,5 procent. På årsbasis växte eurozonen med 1,0 procent och EU med 1,2 procent.

Sverige bland tillväxtvinnarna

Bakom de sammantagna siffrorna döljer sig en allt mer ojämn utveckling mellan medlemsländerna.

Enligt Euronews toppade Irland med en expansion på hela 3,9 procent, följt av Litauen på 1,7 procent och Sverige på 1,4 procent.

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I andra änden av skalan stod Belgien och Österrike helt stilla, medan de största ekonomierna, Tyskland, Frankrike och Italien, alla växte i långsammare takt. Spanien fortsatte att sticka ut bland de stora länderna med en tillväxt på 0,7 procent.