Trots kriget: Superlyft för EU-ekonomin – Sverige i topp

Euroområdets ekonomi växte med 0,4 procent under årets andra kvartal, enligt preliminära siffror. Det är betydligt bättre än väntat, trots det energiprischock som utlösts av kriget mot Iran.
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Ekonomer i en Reuters-enkät had räknat med en tillväxt på blygsamma 0,2 procent från april till juni.
Utfallet innebär också en tydlig förbättring jämfört med första kvartalets stagnation, som till stor del berodde på den ekonomiska oro som följde på det USA-israeliska angreppet mot Iran i slutet av februari.
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För hela EU blev bilden ännu starkare, med en kvartalstillväxt på 0,5 procent. På årsbasis växte eurozonen med 1,0 procent och EU med 1,2 procent.
Sverige bland tillväxtvinnarna
Bakom de sammantagna siffrorna döljer sig en allt mer ojämn utveckling mellan medlemsländerna.
Enligt Euronews toppade Irland med en expansion på hela 3,9 procent, följt av Litauen på 1,7 procent och Sverige på 1,4 procent.
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I andra änden av skalan stod Belgien och Österrike helt stilla, medan de största ekonomierna, Tyskland, Frankrike och Italien, alla växte i långsammare takt. Spanien fortsatte att sticka ut bland de stora länderna med en tillväxt på 0,7 procent.
Frankrike återhämtade sig
Frankrike, eurozonens näst största ekonomi, vände upp till 0,2 procents tillväxt efter en nedgång på 0,1 procent under det första kvartalet.
Enligt Wall Street Journal drevs uppgången av hushållens konsumtion och robust export, trots fortsatta störningar i leveranskedjorna och högre energipriser.
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Claus Vistesen, chefsekonom för eurozonen vid Pantheon Macroeconomics, beskrev ekonomin som motståndskraftig mot chocker och nedreviderade prognoser.
ING-ekonomen Carsten Brzeski menade enligt Euractiv att tysk exportindustri klarat sig bättre än asiatiska bolag av Teherans stängning av Hormuzsundet.
Inflationen på väg upp igen
Samtidigt tornar en ny utmaning upp sig.
Tidiga inflationssiffror för juli tyder på att prispressen tilltar. Den tyska inflationen väntas ha stigit till omkring 2,7 procent, medan Spanien redan rapporterat 3,5 procent.
Om trenden håller i sig kan Europeiska centralbanken hålla dörren öppen för en ny räntehöjning efter sommaren.