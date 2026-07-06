Ryanair spränger ännu en magisk gräns

Fullsatta plan – trots fler avgångar

Perfect Weekend har tidigare berättat om Ryanairs offensiva expansionsplaner. Bolaget har fortsatt att öppna nya linjer samtidigt som många konkurrenter fortfarande brottas med höga kostnader, personalbrist och pressade marginaler.

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Det mest anmärkningsvärda i junistatistiken är därför inte bara antalet resenärer.

Ryanair ökade kapaciteten med sju procent – men lyckades ändå behålla en kabinfaktor på 95 procent. Det visar att efterfrågan är fortsatt mycket stark, samtidigt som bolagets prissättning fortsätter att locka fulla flygplan.

För ett lågprisbolag är varje tom stol en förlorad intäkt, både för biljetten och för försäljningen ombord.

Ryanairs vd Eddie Wilson har signalerat att bolaget gärna växer i Sverige om villkoren blir mer attraktiva. Foto: Jessica Gow/TT

Boeing ska lyfta nästa tillväxt

En viktig förklaring till framgångarna är den enhetliga flottan.

Ryanair satsar nästan uteslutande på Boeing 737 och håller nu successivt på att ersätta äldre flygplan med den bränslesnålare 737 MAX 8-200, som internt fått namnet ”Gamechanger”. Modellen har fler säten och lägre bränsleförbrukning, vilket sänker kostnaden per passagerare.

Dessutom väntar omkring 300 beställda Boeing 737 MAX 10 på leverans under de kommande åren. När de börjar tas i trafik väntas Ryanair kunna växa ytterligare.

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Samtidigt har flygbolaget, som Perfect Weekend tidigare rapporterat, tvingats justera delar av sin expansion eftersom Boeing haft återkommande leveransförseningar.

Billigast vinner

Ryanairs framgång bygger inte på lyxiga lounger eller exklusiva bonusprogram.

Tvärtom har bolaget i år fortsatt att visa att många resenärer framför allt prioriterar låga priser och punktliga flygningar.

Den frispråkige vd:n Michael O’Leary har länge sammanfattat affärsidén med att Ryanair inte säljer någon livsstil eller flygupplevelse.

Bolaget säljer transport från punkt A till punkt B.

Det är en strategi som fortsätter att leverera. Med över 211 miljoner passagerare under de senaste tolv månaderna och ännu ett månadsrekord befäster Ryanair sin position som Europas största flygbolag – och visar att lågprisrevolutionen fortfarande har gott om bränsle kvar.

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