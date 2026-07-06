Ryanair fortsätter att sätta tempot i den europeiska flygbranschen. I juni flög lågprisjätten 21,2 miljoner passagerare – fler än någonsin tidigare under en enskild månad. Samtidigt visar siffrorna varför konkurrenterna fortfarande har svårt att hänga med.
Ryanair spränger ännu en magisk gräns
Nytt rekord för Europas största flygbolag
21,2 miljoner resenärer på en månad. Det är ungefär dubbelt så många som Sveriges befolkning.
Jämfört med juni förra året ökade antalet passagerare med sju procent. Ryanair genomförde samtidigt drygt 116 800 flygningar och lyckades hålla en kabinfaktor på 95 procent. Det innebär att i princip varje stol var fylld.
Det tidigare rekordet från augusti 2025 är därmed historia.
Sett över de senaste tolv månaderna har Ryanair transporterat 211,8 miljoner passagerare – en ny magisk gräns för Europas överlägset största flygbolag, rapporterar Flygtorget.
Fullsatta plan – trots fler avgångar
Perfect Weekend har tidigare berättat om Ryanairs offensiva expansionsplaner. Bolaget har fortsatt att öppna nya linjer samtidigt som många konkurrenter fortfarande brottas med höga kostnader, personalbrist och pressade marginaler.
Det mest anmärkningsvärda i junistatistiken är därför inte bara antalet resenärer.
Ryanair ökade kapaciteten med sju procent – men lyckades ändå behålla en kabinfaktor på 95 procent. Det visar att efterfrågan är fortsatt mycket stark, samtidigt som bolagets prissättning fortsätter att locka fulla flygplan.
För ett lågprisbolag är varje tom stol en förlorad intäkt, både för biljetten och för försäljningen ombord.
Boeing ska lyfta nästa tillväxt
En viktig förklaring till framgångarna är den enhetliga flottan.
Ryanair satsar nästan uteslutande på Boeing 737 och håller nu successivt på att ersätta äldre flygplan med den bränslesnålare 737 MAX 8-200, som internt fått namnet ”Gamechanger”. Modellen har fler säten och lägre bränsleförbrukning, vilket sänker kostnaden per passagerare.
Dessutom väntar omkring 300 beställda Boeing 737 MAX 10 på leverans under de kommande åren. När de börjar tas i trafik väntas Ryanair kunna växa ytterligare.
Samtidigt har flygbolaget, som Perfect Weekend tidigare rapporterat, tvingats justera delar av sin expansion eftersom Boeing haft återkommande leveransförseningar.
Billigast vinner
Ryanairs framgång bygger inte på lyxiga lounger eller exklusiva bonusprogram.
Tvärtom har bolaget i år fortsatt att visa att många resenärer framför allt prioriterar låga priser och punktliga flygningar.
Den frispråkige vd:n Michael O’Leary har länge sammanfattat affärsidén med att Ryanair inte säljer någon livsstil eller flygupplevelse.
Bolaget säljer transport från punkt A till punkt B.
Det är en strategi som fortsätter att leverera. Med över 211 miljoner passagerare under de senaste tolv månaderna och ännu ett månadsrekord befäster Ryanair sin position som Europas största flygbolag – och visar att lågprisrevolutionen fortfarande har gott om bränsle kvar.
Ryanairs aktie flyger högt – kan göra O’Leary 100 miljoner rikare
Ryanairs vd Michael O’Leary kan vara på väg mot en jättebonus – men bara om aktien håller sig på rätt sida av gränsen tillräckligt länge.