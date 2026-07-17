SAS satsar över 100 miljarder kronor på nya flygplan och pekar ut Kastrup som bolagets globala nav. I Danmark och Skåne väntar tusentals nya jobb – medan Arlanda fortsätter att tappa mark. Nu kräver Sigtunapolitikern Mattias Askerson en kriskommission innan flygplatsens problem blir ett nationellt haveri.
Han kräver kriskommission efter SAS jättesatsning på Kastrup
SAS största flygplanssatsning hittills har tagits emot med champagnehumör i Köpenhamn och betydligt bistrare miner i Stockholm.
Som Realtid tidigare berättat omfattar satsningen upp till 40 nya långdistansflygplan till ett värde av över 100 miljarder kronor. De nya planen och långlinjerna ska i första hand utgå från Kastrup, som SAS öppet pekat ut som sin globala hubb.
”Vi måste tillsätta en kriskommission, så enkelt är det”, säger Mattias Askerson, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna och ordförande i Arlandarådet, till Tidningen Näringslivet.
Uppmanar regeringen att agera
Askerson skriver nu på en uppmaning till infrastrukturminister Andreas Carlson. Han vill samla näringslivet med lokala, regionala och nationella politiker för att ta fram en långsiktig strategi för Arlanda och svenskt flyg.
”Det här är inte bara en fråga om Arlanda utan om Sverige i stort, säger han.
Bakgrunden är att Sveriges viktigaste flygplats under lång tid har tappat mark mot sina nordiska konkurrenter. Kastrup är sedan länge Nordens största internationella flygplats. Även Gardermoen i Oslo har periodvis passerat Arlanda i antal resenärer.
Transportföretagen och analysföretaget WSP har beräknat att Arlandas svaga utveckling kostade svensk ekonomi mellan 192 och 303 miljarder kronor under åren 2003–2023. Om utvecklingen fortsätter kan det ackumulerade produktionsbortfallet enligt rapporten nå 1 700 miljarder kronor på 25 år.
Det är pengar även med svenska infrastrukturprojekt som måttstock.
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Kastrup får jobben
För Danmark är SAS-satsningen desto trevligare läsning. En analys från SEO Amsterdam Economics, beställd av SAS, pekar på drygt 20 000 nya jobb i Danmark och ett samhällsekonomiskt tillskott på 25 miljarder danska kronor.
Även södra Sverige gynnas. Omkring 4 000 nya arbetstillfällen väntas skapas i Skåne, medan hela Öresundsregionen stärks av fler linjer och passagerare.
Närheten till Kastrup har redan bidragit till att bolag som Mercedes-Benz, Sony, Orkla och Ikano placerat svenska eller nordiska huvudkontor i Malmöregionen. Även forskningsanläggningarna ESS och MAX IV samt Saabs verksamhet i Lund har nytta av de internationella förbindelserna.
SAS räknar dessutom med att öka antalet passagerare med 65 procent på fyra år.
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