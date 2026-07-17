Han kräver kriskommission efter SAS jättesatsning på Kastrup

SAS största flygplanssatsning hittills har tagits emot med champagnehumör i Köpenhamn och betydligt bistrare miner i Stockholm.

Som Realtid tidigare berättat omfattar satsningen upp till 40 nya långdistansflygplan till ett värde av över 100 miljarder kronor. De nya planen och långlinjerna ska i första hand utgå från Kastrup, som SAS öppet pekat ut som sin globala hubb.

”Vi måste tillsätta en kriskommission, så enkelt är det”, säger Mattias Askerson, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna och ordförande i Arlandarådet, till Tidningen Näringslivet.

Frågan är inte längre om Kastrup har gått om Arlanda – utan hur mycket längre efter Stockholm ska tillåtas hamna. Foto: TT

Uppmanar regeringen att agera

Askerson skriver nu på en uppmaning till infrastrukturminister Andreas Carlson. Han vill samla näringslivet med lokala, regionala och nationella politiker för att ta fram en långsiktig strategi för Arlanda och svenskt flyg.

”Det här är inte bara en fråga om Arlanda utan om Sverige i stort, säger han.

Bakgrunden är att Sveriges viktigaste flygplats under lång tid har tappat mark mot sina nordiska konkurrenter. Kastrup är sedan länge Nordens största internationella flygplats. Även Gardermoen i Oslo har periodvis passerat Arlanda i antal resenärer.

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Transportföretagen och analysföretaget WSP har beräknat att Arlandas svaga utveckling kostade svensk ekonomi mellan 192 och 303 miljarder kronor under åren 2003–2023. Om utvecklingen fortsätter kan det ackumulerade produktionsbortfallet enligt rapporten nå 1 700 miljarder kronor på 25 år.

Det är pengar även med svenska infrastrukturprojekt som måttstock.