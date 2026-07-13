Först köpte Norwegian Ving. Nu svarar Sunweb med ett fördjupat samarbete med Europas största flygbolag Ryanair. Två olika affärer – men samma mål: att ta kontroll över hela semesterresan.
Resebranschen ritas om – efter Norwegians Vingköp gör Sunweb en strategisk Ryanair-affär
Det är ingen slump att resebranschen just nu präglas av stora affärer.
Marginalerna är pressade, konkurrensen stenhård och kunderna förväntar sig både låga priser och stor flexibilitet. Därför suddas gränsen mellan flygbolag och researrangörer ut i allt snabbare takt.
För bara några veckor sedan blev det klart att Norwegian köper charterjätten Ving – en affär som förändrar maktbalansen på den nordiska resemarknaden.
Nu tar Sunweb ett eget strategiskt kliv. Företaget integrerar Ryanairs hela linjenät i sin bokningsplattform och kan därmed sälja paketresor med Europas största flygbolag som transportpartner.
Två strategier – samma ambition
Affärerna ser olika ut men drivs av samma logik.
Norwegian väljer att växa genom ett företagsköp och får kontroll över en av Nordens starkaste charteraktörer.
Sunweb går motsatt väg. I stället för att investera miljarder i flygplan eller köpa ett flygbolag bygger bolaget vidare på sin kapitallätta affärsmodell. Flygkapaciteten köps in efter behov, vilket minskar de fasta kostnaderna och gör verksamheten betydligt mer flexibel.
”Partnerskapet med Ryanair är en milstolpe i vår tillväxtstrategi och det ultimata beviset på styrkan i vår kapitallätta affärsmodell”, säger finanschefen Jeroen de Swart.
Ryanair blir en del av charterpaketet
Den tekniska integrationen gör att Sunweb kan kombinera Ryanairs flyg med sina hotell och sälja dem som en färdig paketresa.
För resenären innebär det fler avgångar, fler avreseorter och större flexibilitet än den klassiska chartermodellen, där ett begränsat antal flyg avgör vilka resor som kan säljas.
Enligt Sunweb har samarbetet redan fått ett starkt genomslag. Tusentals resor har sålts i Sverige och Danmark på bara några veckor. Mallorca, Costa del Sol, Costa Brava, Korfu och Halkidiki hör till de mest bokade destinationerna.
En ny maktkamp i reseindustrin
Resebranschen går nu in i en ny fas.
Tidigare handlade konkurrensen främst om vem som hade flest hotell eller lägst priser. Nu blir tillgången till flygstolar en strategisk konkurrensfördel.
Norwegian väljer att äga en researrangör.
Sunweb väljer att samarbeta med Europas största lågprisflygbolag.
Båda försöker lösa samma problem: hur man säljer fler kompletta semesterpaket utan att ta onödiga ekonomiska risker.
Realtid Perfect Weekend analys
Det här är sannolikt bara början.
När flygbolag blir researrangörer och researrangörer bygger allt tätare band till flygbolagen förändras spelplanen för hela den europeiska reseindustrin. För konsumenterna kan utvecklingen innebära lägre priser och större valfrihet. För konkurrenterna innebär den att kampen om semesterresenären flyttas från flygstolen till hela reseupplevelsen.
Norwegians köp av Ving var årets största affär i den nordiska resebranschen. Sunwebs Ryanair-samarbete visar att resten av marknaden inte tänker stå still och titta på.
Ryanair tjänar pengar på att göra flyget tråkigt
Ryanair är Europas största flygbolag och ett av få som konsekvent tjänar pengar i en kroniskt olönsam bransch.