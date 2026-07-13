Resebranschen ritas om – efter Norwegians Vingköp gör Sunweb en strategisk Ryanair-affär

Det är ingen slump att resebranschen just nu präglas av stora affärer.

Marginalerna är pressade, konkurrensen stenhård och kunderna förväntar sig både låga priser och stor flexibilitet. Därför suddas gränsen mellan flygbolag och researrangörer ut i allt snabbare takt.

För bara några veckor sedan blev det klart att Norwegian köper charterjätten Ving – en affär som förändrar maktbalansen på den nordiska resemarknaden.

Nu tar Sunweb ett eget strategiskt kliv. Företaget integrerar Ryanairs hela linjenät i sin bokningsplattform och kan därmed sälja paketresor med Europas största flygbolag som transportpartner.

Sunweb satsar på en kapitallätt affärsmodell där flygkapacitet köps in i stället för att äga egna flygplan. Målet är att nå barnfamiljer. Foto: Canva

Två strategier – samma ambition

Affärerna ser olika ut men drivs av samma logik.

Norwegian väljer att växa genom ett företagsköp och får kontroll över en av Nordens starkaste charteraktörer.

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Sunweb går motsatt väg. I stället för att investera miljarder i flygplan eller köpa ett flygbolag bygger bolaget vidare på sin kapitallätta affärsmodell. Flygkapaciteten köps in efter behov, vilket minskar de fasta kostnaderna och gör verksamheten betydligt mer flexibel.

”Partnerskapet med Ryanair är en milstolpe i vår tillväxtstrategi och det ultimata beviset på styrkan i vår kapitallätta affärsmodell”, säger finanschefen Jeroen de Swart.