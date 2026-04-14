AI-hypen börjar få en tydlig vinnarsida. En ny global studie från PwC visar att 20 procent av företagen står för 74 procent av det ekonomiska värdet från AI. Samtidigt pekar nya siffror från EY på att Sverige och Norden riskerar att missa tåget.
AI-vinnarna tar allt större del av kakan – Norden riskerar att halka efter
Det börjar klarna vilka som faktiskt tjänar pengar på AI – och vilka som mest sitter i möten om AI.
Enligt PwC:s globala studie, baserad på 1 217 företag i 25 branscher, står en femtedel av bolagen för 74 procent av det samlade ekonomiska värde som AI skapar. Det handlar om ökade intäkter, kostnadsbesparingar och effektiviseringar. De mest framgångsrika bolagen får i genomsnitt sju gånger högre avkastning på sina AI-investeringar än övriga företag.
AI som förändrar affären – inte pyntar den
Det avgörande verkar inte vara att dessa företag testar fler pilotprojekt. Skillnaden ligger i att de bygger om verksamheten runt tekniken. AI läggs inte ovanpå gamla processer som ännu ett lager powerpoint, utan vävs in i kärnverksamheten.
Rapporten visar också att AI-ledarna investerar ungefär dubbelt så mycket som andra, men med tydligare affärsfokus. De bygger lösningar som kan återanvändas i flera delar av organisationen och därmed skalas snabbare.
”Företag som inte lyckas skala upp AI-satsningarna riskerar att hamna på efterkälken,
medan de som ligger i framkant kan bygga vidare på sina lösningar, attrahera rätt talanger
och få allt större effekt i verksamheten. Samtidigt visar rapporten att de framgångsrika
företagens arbetssätt är fullt möjliga att ta till sig för fler. Det är ännu inte försent att hoppa
på tåget för att öka intäkterna, stärka effektiviteten och ta ledningen i nästa fas av
AI‑utvecklingen”, säger Andreas Håkansson i ett pressmeddelande.
Sverige ligger efter i praktiken
Här blir bilden mindre smickrande för Sverige och Norden.
Enligt EY:s globala Work Reimagined Survey använder 90 procent av anställda globalt AI i någon form. I Sverige är motsvarande siffra 76 procent. Och bara 40 procent använder AI regelbundet i sitt arbete, jämfört med ett globalt snitt på 65 procent.
Samtidigt är kompetensgapet tydligt. Sex av tio svenska anställda har fått mindre än fyra timmars AI-utbildning. Bara 13 procent har fått mer än 40 timmar.
Det får konsekvenser. De som faktiskt får ordentlig utbildning sparar i snitt tio timmar i veckan med hjälp av AI, medan de med minimal träning bara sparar tre. Med andra ord: det finns ett produktivitetslyft – men det används inte.
Snabbare beslut – och nya affärsmodeller
Bland de företag som kommit längst används AI i beslutsprocesser. Resultatet är snabbare och mer träffsäkra beslut, kortare ledtider och högre kvalitet.
Dessutom används tekniken för att utveckla nya erbjudanden och affärsmodeller. Det är här de verkliga pengarna finns – inte i att skriva mejl lite snabbare.
AI används – men mest på låg nivå
Trots potentialen används AI i många svenska och nordiska företag fortfarande för enklare uppgifter: sammanfattningar, informationssökning och textproduktion.
Det mer avancerade användandet – automatisering av processer, datadrivna beslut och integrering i kärnverksamheten – har ännu inte slagit igenom brett.
Det är exakt det som PwC pekar ut som skillnaden mellan vinnare och förlorare.
Riskerar att halka efter
Det finns en tydlig varning i siffrorna. Företag som inte skalar upp sina AI-satsningar riskerar att halka efter, medan de som redan kommit långt får ett växande försprång.
Dessutom är det inte bara teknik som står på spel. Medarbetare som lärt sig AI men inte får använda den i sitt arbete är mer benägna att byta jobb. Kompetensen rör på sig – och den rör sig dit där tekniken faktiskt används.
Det är kanske här den verkliga risken ligger för Sverige. Inte att vi saknar teknik, utan att vi använder den för lite och för sent.
Eller som AI-experten Charlotta Kvarnström på EY konstaterar: AI är på väg att gå från konkurrensfördel till existenskrav. Frågan är hur många svenska bolag som har förstått det.
