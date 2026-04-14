AI-vinnarna tar allt större del av kakan – Norden riskerar att halka efter

Sverige ligger efter i praktiken

Här blir bilden mindre smickrande för Sverige och Norden.

Enligt EY:s globala Work Reimagined Survey använder 90 procent av anställda globalt AI i någon form. I Sverige är motsvarande siffra 76 procent. Och bara 40 procent använder AI regelbundet i sitt arbete, jämfört med ett globalt snitt på 65 procent.

Samtidigt är kompetensgapet tydligt. Sex av tio svenska anställda har fått mindre än fyra timmars AI-utbildning. Bara 13 procent har fått mer än 40 timmar.

Det får konsekvenser. De som faktiskt får ordentlig utbildning sparar i snitt tio timmar i veckan med hjälp av AI, medan de med minimal träning bara sparar tre. Med andra ord: det finns ett produktivitetslyft – men det används inte.

Snabbare beslut – och nya affärsmodeller

Bland de företag som kommit längst används AI i beslutsprocesser. Resultatet är snabbare och mer träffsäkra beslut, kortare ledtider och högre kvalitet.

Dessutom används tekniken för att utveckla nya erbjudanden och affärsmodeller. Det är här de verkliga pengarna finns – inte i att skriva mejl lite snabbare.

AI används – men mest på låg nivå

Trots potentialen används AI i många svenska och nordiska företag fortfarande för enklare uppgifter: sammanfattningar, informationssökning och textproduktion.

Det mer avancerade användandet – automatisering av processer, datadrivna beslut och integrering i kärnverksamheten – har ännu inte slagit igenom brett.

Det är exakt det som PwC pekar ut som skillnaden mellan vinnare och förlorare.

AI-experten Charlotta Kvarnström på EY pekar ut varför Sverige halkar efter i AI-racet. (Foto: Pressbild)

Riskerar att halka efter

Det finns en tydlig varning i siffrorna. Företag som inte skalar upp sina AI-satsningar riskerar att halka efter, medan de som redan kommit långt får ett växande försprång.

Dessutom är det inte bara teknik som står på spel. Medarbetare som lärt sig AI men inte får använda den i sitt arbete är mer benägna att byta jobb. Kompetensen rör på sig – och den rör sig dit där tekniken faktiskt används.

Det är kanske här den verkliga risken ligger för Sverige. Inte att vi saknar teknik, utan att vi använder den för lite och för sent.

Eller som AI-experten Charlotta Kvarnström på EY konstaterar: AI är på väg att gå från konkurrensfördel till existenskrav. Frågan är hur många svenska bolag som har förstått det.

