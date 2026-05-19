Bolånen blir dyrare – trots samma styrränta

Så tog Ryssland in en Airbus trots sanktionerna

Trots sanktionerna fortsätter västerländska flygplan att hitta vägar in i Ryssland.
Viggo Cavling

Ett Airbus-flygplan byggt i Europa, parkerat i Turkiet och en månad senare registrerat i Ryssland. Trots västvärldens sanktioner fortsätter ryska aktörer att hitta vägar in till den globala flygmarknaden.

Den senaste historien handlar om en Airbus A320 som i april stod uppställd i Istanbul – men som i mitten av maj dök upp i Moskva med rysk registrering.

En omväg som blivit en modell

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har landets flygindustri levt under hård press. Tillgången till västerländska flygplan, reservdelar och tekniskt stöd har begränsats kraftigt.

Samtidigt har ryska aktörer blivit allt mer kreativa, rapporterar Aero.

Det aktuella planet byggdes i Toulouse och levererades 2011 till Etihad Airways. Efter pandemin bytte det ägare till leasingbolaget GA Telesis och hyrdes senare ut till Air Albania.

När leasingperioden tog slut placerades flygplanet i Istanbul.

Sedan hände något som börjar se ut som ett mönster.

Den 16 april flög Airbusen vidare till Oman. En månad senare återfanns den i Moskva – nu med rysk registrering som RA-73899.

Enligt bilder som cirkulerat hade flygplanet fortfarande kvar delar av Air Albanias målning.

Oman pekas ut som en nyckelpunkt i flygplanets väg från Turkiet till Ryssland. (Foto: Canva)

Oman spelar en nyckelroll

Varför just Oman?

Förklaringen är geopolitisk.

Oman deltar inte i västvärldens sanktioner mot Ryssland och fungerar därför som en möjlig mellanstation där ägarbyten och registreringar kan ske med mindre insyn.

Det är inte första gången samma väg används.

Tidigare har både en affärsversion av Airbus A320 och flera långdistansflygplan kopplats till liknande upplägg via Muscat. Även affärsjetplan har dykt upp i Ryssland efter liknande resmönster.

Flyget visar sanktionernas gränser

Historien säger något större än bara ett enskilt flygplan.

Sanktioner gör handel svårare – men inte omöjlig.

För flygindustrin är det särskilt tydligt. Ett flygplan är en mobil tillgång med globala register, leasingbolag, mellanlandningar och jurisdiktioner som ibland skapar öppningar.

Frågan är hur länge den här typen av omvägar kan fortsätta utan att regelverken hinner ikapp.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

