Så tog Ryssland in en Airbus trots sanktionerna

Den senaste historien handlar om en Airbus A320 som i april stod uppställd i Istanbul – men som i mitten av maj dök upp i Moskva med rysk registrering.

En omväg som blivit en modell

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har landets flygindustri levt under hård press. Tillgången till västerländska flygplan, reservdelar och tekniskt stöd har begränsats kraftigt.

Samtidigt har ryska aktörer blivit allt mer kreativa, rapporterar Aero.

Det aktuella planet byggdes i Toulouse och levererades 2011 till Etihad Airways. Efter pandemin bytte det ägare till leasingbolaget GA Telesis och hyrdes senare ut till Air Albania.

När leasingperioden tog slut placerades flygplanet i Istanbul.

Sedan hände något som börjar se ut som ett mönster.

Den 16 april flög Airbusen vidare till Oman. En månad senare återfanns den i Moskva – nu med rysk registrering som RA-73899.

Enligt bilder som cirkulerat hade flygplanet fortfarande kvar delar av Air Albanias målning.