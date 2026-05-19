Ett Airbus-flygplan byggt i Europa, parkerat i Turkiet och en månad senare registrerat i Ryssland. Trots västvärldens sanktioner fortsätter ryska aktörer att hitta vägar in till den globala flygmarknaden.
Så tog Ryssland in en Airbus trots sanktionerna
Den senaste historien handlar om en Airbus A320 som i april stod uppställd i Istanbul – men som i mitten av maj dök upp i Moskva med rysk registrering.
Det talas om bränslebrist, ransonering och stigande biljettpriser. Samtidigt öppnar nya flyglinjer från Arlanda. Flygbranschen är
En omväg som blivit en modell
Sedan Rysslands invasion av Ukraina har landets flygindustri levt under hård press. Tillgången till västerländska flygplan, reservdelar och tekniskt stöd har begränsats kraftigt.
Samtidigt har ryska aktörer blivit allt mer kreativa, rapporterar Aero.
Det aktuella planet byggdes i Toulouse och levererades 2011 till Etihad Airways. Efter pandemin bytte det ägare till leasingbolaget GA Telesis och hyrdes senare ut till Air Albania.
När leasingperioden tog slut placerades flygplanet i Istanbul.
Sedan hände något som börjar se ut som ett mönster.
Den 16 april flög Airbusen vidare till Oman. En månad senare återfanns den i Moskva – nu med rysk registrering som RA-73899.
Enligt bilder som cirkulerat hade flygplanet fortfarande kvar delar av Air Albanias målning.
Oman spelar en nyckelroll
Varför just Oman?
Förklaringen är geopolitisk.
Oman deltar inte i västvärldens sanktioner mot Ryssland och fungerar därför som en möjlig mellanstation där ägarbyten och registreringar kan ske med mindre insyn.
Det är inte första gången samma väg används.
Tidigare har både en affärsversion av Airbus A320 och flera långdistansflygplan kopplats till liknande upplägg via Muscat. Även affärsjetplan har dykt upp i Ryssland efter liknande resmönster.
Flyget visar sanktionernas gränser
Historien säger något större än bara ett enskilt flygplan.
Sanktioner gör handel svårare – men inte omöjlig.
För flygindustrin är det särskilt tydligt. Ett flygplan är en mobil tillgång med globala register, leasingbolag, mellanlandningar och jurisdiktioner som ibland skapar öppningar.
Frågan är hur länge den här typen av omvägar kan fortsätta utan att regelverken hinner ikapp.
Det är snart svårt att prata om Arlanda och Köpenhamn som jämbördiga konkurrenter. Den matchen börjar likna en dansk cyklist på