Anställda protesterar i tysthet – vill inte använda AI

Motståndet mot artificiell intelligens växer i det tysta på många arbetsplatser, trots rekordstora investeringar i tekniken.

En ny global undersökning visar att upp till åtta av tio kontorsarbetare antingen undviker eller aktivt avstår från att använda AI-verktyg som deras arbetsgivare infört.

Fenomenet markerar ett tydligt skifte.

Fler oroar sig för tekniken

För bara något år sedan använde anställda så kallad ”skugg-AI” via privata konton för att effektivisera sitt arbete, ofta utan godkännande från IT-avdelningar.

I dag tycks utvecklingen ha vänt, där många istället väljer att arbeta manuellt trots tillgång till avancerade verktyg.

Bakom utvecklingen finns en växande oro för konsekvenserna av tekniken. Många anställda uppger bristande förtroende för AI i komplexa arbetsuppgifter, samtidigt som ledningar ofta överskattar både användningen och tilliten till systemen.

Skillnaden i uppfattning mellan chefer och medarbetare är betydande, både vad gäller verktygens kvalitet och deras praktiska nytta.