Ett tyst motstånd. Så beskrivs situationen på en hel del arbetsplatser, där chefer vill implementera AI och de anställda stretar emot.
Anställda protesterar i tysthet – vill inte använda AI
Motståndet mot artificiell intelligens växer i det tysta på många arbetsplatser, trots rekordstora investeringar i tekniken.
En ny global undersökning visar att upp till åtta av tio kontorsarbetare antingen undviker eller aktivt avstår från att använda AI-verktyg som deras arbetsgivare infört.
Fenomenet markerar ett tydligt skifte.
Fler oroar sig för tekniken
För bara något år sedan använde anställda så kallad ”skugg-AI” via privata konton för att effektivisera sitt arbete, ofta utan godkännande från IT-avdelningar.
I dag tycks utvecklingen ha vänt, där många istället väljer att arbeta manuellt trots tillgång till avancerade verktyg.
Bakom utvecklingen finns en växande oro för konsekvenserna av tekniken. Många anställda uppger bristande förtroende för AI i komplexa arbetsuppgifter, samtidigt som ledningar ofta överskattar både användningen och tilliten till systemen.
Skillnaden i uppfattning mellan chefer och medarbetare är betydande, både vad gäller verktygens kvalitet och deras praktiska nytta.
Har inte investerat lika mycket i utbildning
Samtidigt pekar kritiker på att produktivitetsvinsterna hittills varit begränsade. Trots höga förväntningar har tekniken ännu inte levererat den genomgripande effektivisering som många prognoser utlovat.
Detta har bidragit till en mer avvaktande hållning bland anställda, särskilt i roller där noggrannhet och ansvar är centrala, skriver Fortune.
Ett annat hinder är brist på kompetens och tydliga arbetsprocesser. Många organisationer har investerat i avancerade AI-system utan att samtidigt säkerställa att personalen har rätt utbildning eller stöd för att använda dem effektivt.
Resultatet blir att verktygen upplevs som svåra att integrera i det dagliga arbetet.
Tydliga konsekvenser
Konsekvenserna är påtagliga. Anställda förlorar i genomsnitt betydande arbetstid varje vecka på grund av tekniska hinder och ineffektiva system.
Samtidigt visar studier att de som faktiskt använder AI på rätt sätt kan spara upp till en timme per dag, vilket understryker den stora potentialen – men också klyftan i användning.
Parallellt kvarstår användningen av oauktoriserade AI-verktyg, ofta som en följd av otydliga riktlinjer.
Många anställda uppger att de inte ens vet vilka verktyg som är godkända, trots att företagsledningar uttrycker oro över säkerhetsrisker.
Läs mer: Kinas smarta strategi ger resultat när omvärlden skakar. Dagens PS