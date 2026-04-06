Trots att AI-oron sprider sig på arbetsmarknaden pekar Linkedins vd Ryan Roslansky på fem mänskliga förmågor som gör oss oersättliga.
Linkedins vd: Fem förmågor som gör dig oersättlig i AI-åldern
I en artikel på CNBC skriver Linkedins vd Ryan Roslansky, tillsammans med bolagets ekonomichef Aneesh Raman, att framtidens arbetsliv byggs just nu.
Missa inte: ”Ett jävlar anamma” – rekryterare ser bolagens väg ur konjunkturen. Realtid
De menar att de flesta navigerar snabb förändring med föråldrade strategier, och att det är våra unikt mänskliga förmågor som gör oss oersättliga.
Fem egenskaper som krävs
Efter samtal med neuroforskare, organisationspsykologer, beteendeekonomer och rekryteringsledare har de landat i fem kärnförmågor, som de kallar ”de fem C:na”.
Översatt från engelska är det inte längre ”C” som är bokstaven för de fem kärnfrågorna. Men de listas som följande:
Nyfikenhet (Curiosity) handlar om att ställa frågor som AI inte tänker på, att utforska helt nya riktningar.
Mod (Courage) innebär att agera utan fullständig information, att vara den som vågar gå först. Kreativitet sträcker sig bortom att kombinera det som redan finns och handlar om att föreställa sig något helt nytt.
Läs även: LinkedIn anklagas för massivt spionage mot miljontals användare. Dagens PS
Medkänsla (Compassion) är det som gör oss till människor på jobbet, inte bara anställda, och förvandlar transaktioner till relationer.
Slutligen beskriver de kommunikation (communication) som förmågan att omvandla språk till mening, något AI inte kan göra på samma sätt.
Roslansky och Raman, som nyligen gett ut boken ”Open to Work: How to Get Ahead in the Age of AI”, betonar att dessa förmågor är särskilt viktiga för unga som just nu ger sig ut på arbetsmarknaden.
Ungas arbetsmarknad värre än väntat
Att unga har det tufft på arbetsmarknaden bekräftas av färsk statistik.
Arbetslösheten bland nyutexaminerade i USA har stigit till nära sex procent, den högsta nivån på över ett decennium om man bortser från pandemin.
Läs även: OpenAI stänger rekordstor finansieringsrunda. Dagens PS
Men det är inte nödvändigtvis AI som ligger bakom.
Ekonomerna Adam Ozimek och Nathan Goldschlag har granskat siffrorna och funnit att det snarare handlar om en bredare ekonomisk osäkerhet och anställningsfrysning som drabbat hela arbetsmarknaden.
De yrkesgrupper som löper störst risk att ersättas av AI uppvisar inte de sämsta utfallen, tvärtom har arbetslösheten sedan juni 2023 ökat mest bland unga i yrken med låg AI-exponering.
Omskolning i stället för uppsägningar
Samtidigt finns ljuspunkter. Enligt en undersökning från Federal Reserve Bank of New York omskolar 35 procent av tjänsteföretagen i New York-regionen som använder AI sina anställda, en ökning från 24 procent året innan.
Missa inte: När jobbet blir en risk: chefer överväger att sluta. Realtid
Bara en procent av företagen har hittills genomfört AI-relaterade uppsägningar. Forskning från Harvard Kennedy School visar dessutom att omskolning generellt ger positiva effekter på inkomsterna för dem som byter yrke.
Forskaren Karen Ni vid Harvard bedömer att mellan 25 och 40 procent av yrkena är ”AI-omskolningsbara”, betydligt högre än väntat, enligt Realtid.