Linkedins vd: Fem förmågor som gör dig oersättlig i AI-åldern

I en artikel på CNBC skriver Linkedins vd Ryan Roslansky, tillsammans med bolagets ekonomichef Aneesh Raman, att framtidens arbetsliv byggs just nu.

Missa inte: ”Ett jävlar anamma” – rekryterare ser bolagens väg ur konjunkturen. Realtid

De menar att de flesta navigerar snabb förändring med föråldrade strategier, och att det är våra unikt mänskliga förmågor som gör oss oersättliga.

Fem egenskaper som krävs

Efter samtal med neuroforskare, organisationspsykologer, beteendeekonomer och rekryteringsledare har de landat i fem kärnförmågor, som de kallar ”de fem C:na”.

Översatt från engelska är det inte längre ”C” som är bokstaven för de fem kärnfrågorna. Men de listas som följande:

Nyfikenhet (Curiosity) handlar om att ställa frågor som AI inte tänker på, att utforska helt nya riktningar.

Mod (Courage) innebär att agera utan fullständig information, att vara den som vågar gå först. Kreativitet sträcker sig bortom att kombinera det som redan finns och handlar om att föreställa sig något helt nytt.

Läs även: LinkedIn anklagas för massivt spionage mot miljontals användare. Dagens PS

Medkänsla (Compassion) är det som gör oss till människor på jobbet, inte bara anställda, och förvandlar transaktioner till relationer.

Slutligen beskriver de kommunikation (communication) som förmågan att omvandla språk till mening, något AI inte kan göra på samma sätt.

Roslansky och Raman, som nyligen gett ut boken ”Open to Work: How to Get Ahead in the Age of AI”, betonar att dessa förmågor är särskilt viktiga för unga som just nu ger sig ut på arbetsmarknaden.