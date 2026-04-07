Teknikomställningen slår hårt men inte där många tror. En ny analys från Goldman Sachs visar att äldre arbetstagare drabbas mest när tekniken springer ifrån dem.
De är förlorarna när AI tar jobben
Goldman Sachs har gått igenom 40 års data för att förstå hur teknologisk omställning påverkar amerikanska arbetstagare. Många tvingas arbeta med mindre kvalificerade arbeten och får därmed en svagare löneutveckling.
Tio år efter en teknikdriven uppsägning har dessa arbetstagare i snitt nästan tio procentenheter lägre löneutveckling än personer som aldrig förlorat jobbet.
Svårt att komma ur arbetslöshet
Det är inte bara lönen som tar stryk. När tidigare erfarenhet inte matchar de nya jobben på marknaden tar det längre tid att hitta en ersättande roll efter en uppsägning.
Det gör att många fastnar i lång arbetslöshet och till slut hamnar i roller med lägre kompetenskrav, rapporterar Fortune.
Recessioner förvärrar effekten
Teknikomställning under lågkonjunktur är särskilt förödande. Då ökar både arbetslöshetstiden och risken att helt lämna arbetsmarknaden. Med AI‑investeringar som accelererar samtidigt som ekonomin bromsar varnar Goldman för att effekterna kan bli ovanligt djupa.
Gen Z klarar sig bättre än väntat
Generation Z utmålas ofta som en utsatt generation men analysen visar att yngre, högutbildade och urbana arbetstagare klarar omställningen bäst. De byter snabbare jobb, uppgraderar sina färdigheter och rör sig mot mer analytiska roller som kompletterar tekniken.
De långvariga förlorarna är i stället äldre arbetstagare med smalare kompetensprofiler.
Studien står inte oemotsagd
Goldman Sachs analys står i kontrast till annan forskning som visar att äldre i vissa fall stärks av AI‑omställningen. Studier från bland annat Stanfordekonomen Erik Brynjolfsson pekar på att den tysta kunskap som byggs upp under många år i yrket är svår att återskapa i kod.
I dessa fall blir äldre medarbetare snarare mer centrala när AI‑verktyg tränas på just deras expertis, vilket gör dem svårare att ersätta än yngre kollegor.
