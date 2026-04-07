De är förlorarna när AI tar jobben

Goldman Sachs har gått igenom 40 års data för att förstå hur teknologisk omställning påverkar amerikanska arbetstagare. Många tvingas arbeta med mindre kvalificerade arbeten och får därmed en svagare löneutveckling.

Tio år efter en teknikdriven uppsägning har dessa arbetstagare i snitt nästan tio procentenheter lägre löneutveckling än personer som aldrig förlorat jobbet.

Svårt att komma ur arbetslöshet

Det är inte bara lönen som tar stryk. När tidigare erfarenhet inte matchar de nya jobben på marknaden tar det längre tid att hitta en ersättande roll efter en uppsägning.

Det gör att många fastnar i lång arbetslöshet och till slut hamnar i roller med lägre kompetenskrav, rapporterar Fortune.