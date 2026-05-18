Köpenhamn springer ifrån Arlanda – SAS bygger nya superhub

I april slog Köpenhamn nytt flygrekord med 2,8 miljoner resenärer. Arlanda landade på två miljoner. Gapet växer och det gör även känslan av att Norden håller på att få en tydlig flyghuvudstad.

SAS-effekten syns överallt

Vi har tidigare skrivit om hur SAS allt tydligare koncentrerar sin långdistansstrategi till Danmark. Nu syns effekten svart på vitt.

Transfertrafiken via Köpenhamn ökade med 50 procent under årets första kvartal, rapporterar utmärkta Flygtorget. Nästan två miljoner transferresenärer passerade flygplatsen på tre månader och mer än var fjärde resenär använder nu Köpenhamn som mellanlandning.

Det här är exakt den typ av trafik Arlanda tidigare drömde om att dominera. I dag är verkligheten en annan. Svenska resenärer flyger allt oftare söderut först för att sedan resa vidare till världen.