Det är snart svårt att prata om Arlanda och Köpenhamn som jämbördiga konkurrenter. Den matchen börjar likna en dansk cyklist på elcykel mot en svensk på Crescent från 1987. Copenhagen Airport växer snabbt, Asienlinjerna exploderar och SAS flyttar allt mer av sin tyngdpunkt söderut.
Köpenhamn springer ifrån Arlanda – SAS bygger nya superhub
I april slog Köpenhamn nytt flygrekord med 2,8 miljoner resenärer. Arlanda landade på två miljoner. Gapet växer och det gör även känslan av att Norden håller på att få en tydlig flyghuvudstad.
SAS-effekten syns överallt
Vi har tidigare skrivit om hur SAS allt tydligare koncentrerar sin långdistansstrategi till Danmark. Nu syns effekten svart på vitt.
Transfertrafiken via Köpenhamn ökade med 50 procent under årets första kvartal, rapporterar utmärkta Flygtorget. Nästan två miljoner transferresenärer passerade flygplatsen på tre månader och mer än var fjärde resenär använder nu Köpenhamn som mellanlandning.
Det här är exakt den typ av trafik Arlanda tidigare drömde om att dominera. I dag är verkligheten en annan. Svenska resenärer flyger allt oftare söderut först för att sedan resa vidare till världen.
Analys: Skåne Aviation vill rädda Bromma – men riskerar att bli ännu ett flyghaveri – Realtid
Realtids flyganalytiker Viggo Cavling tycker att Skåne Aviations nya linje mellan Malmö och Bromma är ett djärvt försök att bryta SAS
Asien är den nya guldlinjen
Samtidigt växer trafiken till Asien kraftigt. Resandet mellan Köpenhamn och Asien ökade med 14 procent i april jämfört med förra året.
Nya direktlinjer till Shanghai och Ho Chi Minh City har blivit succéer och SAS flyger nu fyra gånger i veckan till Seoul. Dessutom planeras nya direktlinjer till Thailand inför vintern.
Det är här den verkliga kampen avgörs. Den flygplats som kontrollerar långlinjerna kontrollerar också transfertrafiken, affärsresenärerna och i förlängningen stora delar av regionens ekonomi.
Arlanda har fortfarande många styrkor, inte minst Stockholms starka näringsliv och Sveriges stora internationella bolag. Men flyg handlar om momentum och just nu ligger nästan allt momentum i Köpenhamn.
Bränslebristen kommer slå mot flygets svagaste länkar – Realtid
Det talas om bränslebrist, ransonering och stigande biljettpriser. Samtidigt öppnar nya flyglinjer från Arlanda. Flygbranschen är
Arlanda fastnade i mellanläget
Vi har tidigare skrivit om Arlandas problem med terminalbyten, transferbussar, bristande internationell expansion och den märkliga svenska flygdebatten där nästan alla verkar vara överens om att flyget är viktigt – men ingen riktigt vill bygga ut det.
Under samma period har Köpenhamn gjort tvärtom. Danskarna har investerat, tänkt långsiktigt och positionerat sig som hela Nordens internationella hubb.
Resultatet syns nu tydligt:
Köpenhamn: 2,8 miljoner resenärer i april.
Oslo: 2,18 miljoner.
Arlanda: 2 miljoner.
Det som tidigare var en nordisk trekamp börjar allt mer likna en ensam dansk utbrytning.
Därför vinner Köpenhamn just nu:
• Fler långlinjer till Asien och USA.
• SAS satsar allt mer på Köpenhamn.
• Kraftigt växande transfertrafik.
• Stora investeringar i terminaler och kapacitet.
• Arlanda har fortfarande svårt att återta sin internationella position efter pandemin.
Arlanda matar Köpenhamn – bygger Nordens nya flygnav – Realtid
När siffrorna för februari landade från Köpenhamns flygplats Kastrup var det lätt att fastna i rekordet. 2,2 miljoner passagerare