Var tredje junior jurist rädd att förlora jobbet till AI

36 procent av de yngre biträdande juristerna fruktar att artificiell intelligens ska ersätta deras jobb. Bland delägarna är andelen 16 procent.

Det visar Bloomberg Laws undersökning State of Practice. Den görs två gånger om året, publicerades den 10 november och bygger på svar från 1 082 jurister.

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Sammanlagt oroar sig var fjärde jurist för att bli ersatt av AI, enligt Bloomberg Law. Oron för själva tekniken är ännu större: 76 procent är bekymrade över att AI ska agera felaktigt eller okontrollerat.

Juniorerna granskar AI:ns arbete

Enligt undersökningen använder jurister AI allt oftare i det dagliga arbetet, men resultatet måste fortfarande kontrolleras. Den granskningen görs till stor del av de biträdande juristerna.

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Cesca Antonelli, chefredaktör på Bloomberg Industry Group, säger i en kommentar att jurister behöver förstå var AI tillför värde och var tekniken kräver närmare granskning. Enligt henne ger resultaten arbetsgivarna ett underlag för att bedöma sina AI-investeringar.

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Rapporten tar också upp avkastningen på AI-satsningarna, vad klienterna förväntar sig och hur juristerna utbildas.