Yngre biträdande jurister är mer än dubbelt så oroliga som delägarna för att AI ska ta deras jobb. Samtidigt anställer de stora byråerna allt färre nyutexaminerade.
Var tredje junior jurist rädd att förlora jobbet till AI
36 procent av de yngre biträdande juristerna fruktar att artificiell intelligens ska ersätta deras jobb. Bland delägarna är andelen 16 procent.
Det visar Bloomberg Laws undersökning State of Practice. Den görs två gånger om året, publicerades den 10 november och bygger på svar från 1 082 jurister.
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Sammanlagt oroar sig var fjärde jurist för att bli ersatt av AI, enligt Bloomberg Law. Oron för själva tekniken är ännu större: 76 procent är bekymrade över att AI ska agera felaktigt eller okontrollerat.
Juniorerna granskar AI:ns arbete
Enligt undersökningen använder jurister AI allt oftare i det dagliga arbetet, men resultatet måste fortfarande kontrolleras. Den granskningen görs till stor del av de biträdande juristerna.
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Cesca Antonelli, chefredaktör på Bloomberg Industry Group, säger i en kommentar att jurister behöver förstå var AI tillför värde och var tekniken kräver närmare granskning. Enligt henne ger resultaten arbetsgivarna ett underlag för att bedöma sina AI-investeringar.
Rapporten tar också upp avkastningen på AI-satsningarna, vad klienterna förväntar sig och hur juristerna utbildas.
Färre nyutexaminerade anställs
Juniorernas oro har stöd i rekryteringssiffrorna. De 100 största amerikanska advokatbyråerna anställde 4 613 nyutexaminerade jurister 2025. Det är 22 procent färre än året innan, då siffran var 5 917, enligt analysföretaget Firm Prospects. Det rapporterar Bloomberg Law.
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Byråerna väljer i stället allt oftare erfarna jurister från andra byråer. Realtid har tidigare rapporterat att nästan hälften av alla biträdande jurister som anställdes 2025 kom från en annan byrå.
Användningen av AI ökar samtidigt snabbt. 70 procent av juristerna på advokatbyråer använder AI minst en gång i veckan, enligt Law360 Pulse och dess AI-undersökning för 2026. Andelen som använder tekniken minst tre gånger i veckan har på ett år ökat från 27 till 47 procent.
I Sverige ser 70 procent av advokatbyråerna AI som viktigt för framgång.
Delägarmodellen under press
Att delägarna är mindre oroliga är kanske inte så konstigt. Affärsjuridiken bygger traditionellt på att juniorernas timmar med research och granskning genererar delägarnas vinster. Realtid har tidigare beskrivit hur den modellen kan spricka när AI tar över grovjobbet.
Alla byråchefer ser dock inte lika mörkt på saken.
”För vissa byråer kan AI mycket väl innebära att uppsägningsbeskeden regnar från taket. Så kommer det inte att bli hos oss”, säger Danny David, managing partner på Baker Botts, till Bloomberg Law.
Hans byrå har i år anställt 84 nya biträdande jurister, jämfört med 86 året innan.
Kluven bild i Sverige
Frågan har även väckt debatt i Sverige. Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling, anser inte att svaret nödvändigtvis är att dra ner på de juniora tjänsterna. ”De unga driver teknikskiftet”, säger han till Affärsvärlden.
Agnes Hammarstrand, delägare på Delphi, har tidigare sagt till Realtid att AI för vissa arbetsuppgifter redan kan vara bättre än en nyexaminerad jurist under det första halvåret.