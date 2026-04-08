När företag kör sina avtal genom ChatGPT innan de skickar dem till sin advokat blir resultatet ofta det motsatta mot vad man tänkt sig. I stället för att spara tid skapas merarbete, och notan kan bli högre.
"Kunder hittar 40 fel som inte är problem" – toppadvokaten om AI
Det säger Agnes Hammarstrand, partner och advokat på Advokatfirman Delphi, som leder en av byråns grupper inom Tech & IP och som två gånger utsetts till ”Advokaternas advokat”, den affärsadvokat som flest kollegor i Sverige helst skulle anlita.
”Jag granskar ett avtal åt en kund, återkommer och säger att de kan skriva under men behöver ändra en punkt. Sedan kör de samma avtal genom ChatGPT som hittar 30–40 saker och mejlar mig och frågar varför jag missade allt det där”, säger Hammarstrand till Realtid.
Problemet, menar hon, är att AI saknar den kontext som en erfaren advokat har. Hon vet vilka risker kunden redan accepterat, vilka försäkringar som finns och vad bolaget faktiskt behöver för att kunna skriva under snabbt.
”Det är ju det man betalar mig för, att jag inte tar upp de där punkterna. AI:n är som en genialisk student som hittar allt men inte vet vad som spelar roll i verkligheten”, säger hon.
Det som tog en dag tar nu fem minuter
Hammarstrand beskriver en bransch i snabb omvandling. Och hon är positiv. Delphi använder sig av en tredje-parts AI-plattform som använder sig av Delphis egna know-how dagligen.
Effektivitetsvinsterna är enorma, vissa uppgifter som tidigare tog en hel arbetsdag kan nu klaras av på minuter.
Men det skapar ett nytt problem: hur tar man betalt?
”Jag sitter och hör kollegor berätta att det här som vi gjorde på en arbetsdag tar fem minuter. Jaha, hur tar vi betalt då?” säger hon.
Konsekvensen, enligt Hammarstrand, är att timtaxorna för seniora advokater och partners pressas uppåt. En advokat som tidigare debiterade för en hel dags arbete kanske nu förbereder sig på en kvart med hjälp av AI, men timtaxan för det möte som följer blir desto högre.
”Summa summarum kanske det blir samma belopp. Men jag tycker att timtaxan nästan är ett förlegat sätt att ta betalt”, säger hon och förespråkar i många fall abonnemangsmodeller där klienten betalar en fast månadsavgift.
”Då jobbar jag smart med AI och juniorer och gör så mycket värde jag kan för den summan. Det är kanon för klienterna”.
Juniorerna riskerar att bli överkörda
Den kanske mest oroande frågan för branschen handlar dock om framtiden för juniora jurister.
Hammarstrand konstaterar att AI, för vissa arbetsuppgifter, redan i dag kan vara bättre än en nyexaminerad jurist under det första halvåret.
”Vi behöver kanske en mindre nyanställd student i år än vi hade behövt normalt sett. Och det är ju jättesvårt, hur ska då en junior lära sig?” säger hon.
Frågan är i grunden en branschproblematik som ingen enskild byrå kan lösa på egen hand, menar Hammarstrand.
”Vi på Delphi, eller andra enskilda advokatbyråer, kan inte uppfostra en hel bransch. Våra klienter måste vara beredda på att betala för de vi anställer. Det är svårt att kräva att enskilda byråer eller företag tar samhällsansvar och anställer bara för det”.
Hennes egen lösning har varit att ta in studenter som går bredvid henne och andra advokater under utbildningen, så att de när de väl anställs redan är bättre än AI:n. Men hon erkänner att det inte är skalbart.
”Det kan man inte göra med hur många som helst”.
Riskkapital och nya lagar
Hammarstrand pekar även på den pågående diskussionen om advokatrollens framtid, bland annat driven av att ett antal byråer köpts upp av riskkapital och lämnat Advokatsamfundet.
Det har utlöst en bredare debatt om vad som gör advokater unika och vad yrket ska stå för, en bra diskussion hon beskriver som unik under sina snart 20 år i branschen.
På den regulatoriska sidan lyfter hon den nya cybersäkerhetslagen och den relativt okända dataförordningen som lagar företagen behöver ha bättre koll på.
Därutöver nämner hon kommande regler kring e-handel, däribland den så kallade ångerrättsknappen, samt ny miljö- och marknadsföringslagstiftning.
”Det är ovanligt mycket som händer. Det pågår en större diskussion om advokatrollen som jag aldrig sett under mina 20 år i branschen”.