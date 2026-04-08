"Kunder hittar 40 fel som inte är problem" – toppadvokaten om AI

Det säger Agnes Hammarstrand, partner och advokat på Advokatfirman Delphi, som leder en av byråns grupper inom Tech & IP och som två gånger utsetts till ”Advokaternas advokat”, den affärsadvokat som flest kollegor i Sverige helst skulle anlita.

”Jag granskar ett avtal åt en kund, återkommer och säger att de kan skriva under men behöver ändra en punkt. Sedan kör de samma avtal genom ChatGPT som hittar 30–40 saker och mejlar mig och frågar varför jag missade allt det där”, säger Hammarstrand till Realtid.

Problemet, menar hon, är att AI saknar den kontext som en erfaren advokat har. Hon vet vilka risker kunden redan accepterat, vilka försäkringar som finns och vad bolaget faktiskt behöver för att kunna skriva under snabbt.

”Det är ju det man betalar mig för, att jag inte tar upp de där punkterna. AI:n är som en genialisk student som hittar allt men inte vet vad som spelar roll i verkligheten”, säger hon.

Det som tog en dag tar nu fem minuter

Hammarstrand beskriver en bransch i snabb omvandling. Och hon är positiv. Delphi använder sig av en tredje-parts AI-plattform som använder sig av Delphis egna know-how dagligen.

Effektivitetsvinsterna är enorma, vissa uppgifter som tidigare tog en hel arbetsdag kan nu klaras av på minuter.

ANNONS

Men det skapar ett nytt problem: hur tar man betalt?

”Jag sitter och hör kollegor berätta att det här som vi gjorde på en arbetsdag tar fem minuter. Jaha, hur tar vi betalt då?” säger hon.

Konsekvensen, enligt Hammarstrand, är att timtaxorna för seniora advokater och partners pressas uppåt. En advokat som tidigare debiterade för en hel dags arbete kanske nu förbereder sig på en kvart med hjälp av AI, men timtaxan för det möte som följer blir desto högre.

”Summa summarum kanske det blir samma belopp. Men jag tycker att timtaxan nästan är ett förlegat sätt att ta betalt”, säger hon och förespråkar i många fall abonnemangsmodeller där klienten betalar en fast månadsavgift.

”Då jobbar jag smart med AI och juniorer och gör så mycket värde jag kan för den summan. Det är kanon för klienterna”.