Storbyrån lägger 10 miljarder på AI – advokaterna måste bygga verktygen själva

A&O Shearman, en av Londons så kallade magic circle-byråer, ska investera 1,1 miljarder dollar, omkring 10 miljarder kronor, i sin AI-strategi de kommande fem åren. Det berättar byrån för Financial Times.

Delägarna fattade beslutet i höstas. Det mesta av summan är inte kontanter utan tid. Varje praktikområde ska avsätta minst 3 procent av den debiterbara tiden till att utveckla AI-verktyg för sitt rättsområde. Resten går till själva tekniken.

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Cheferna för respektive praktikgrupp väljer själva om några jurister ska jobba heltid med AI eller om timmarna sprids ut över biträdande jurister och delägare. Byrån följer upp timmarna för att kontrollera att målet nås.

Ska göra om tjänsten

David Wakeling, global AI-chef på A&O Shearman, säger till FT att poängen inte är att alla ska använda AI mer. Målet är att göra om tjänsten helt.

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Enligt honom är det ett misstag att ständigt jaga den senaste AI-modellen. I stället ska juristernas expertis byggas in i specifika system som varje team använder, säger han till FT.

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Sedan i somras är AI-användning också ett mått i bonus- och prestationsbedömningen för biträdande jurister, delägare och affärsstöd.