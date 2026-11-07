Den brittisk-amerikanska jättebyrån A&O Shearman satsar 1,1 miljarder dollar på AI under fem år. Varje praktikgrupp ska lägga minst tre procent av sin debiterbara tid på att bygga egna AI-verktyg. De svenska storbyråerna har hittills valt en annan väg.
Storbyrån lägger 10 miljarder på AI – advokaterna måste bygga verktygen själva
A&O Shearman, en av Londons så kallade magic circle-byråer, ska investera 1,1 miljarder dollar, omkring 10 miljarder kronor, i sin AI-strategi de kommande fem åren. Det berättar byrån för Financial Times.
Delägarna fattade beslutet i höstas. Det mesta av summan är inte kontanter utan tid. Varje praktikområde ska avsätta minst 3 procent av den debiterbara tiden till att utveckla AI-verktyg för sitt rättsområde. Resten går till själva tekniken.
Missa inte: Åklagare hänvisade till påhittad dom – avslöjades i rättsprocess. Realtid
Cheferna för respektive praktikgrupp väljer själva om några jurister ska jobba heltid med AI eller om timmarna sprids ut över biträdande jurister och delägare. Byrån följer upp timmarna för att kontrollera att målet nås.
Ska göra om tjänsten
David Wakeling, global AI-chef på A&O Shearman, säger till FT att poängen inte är att alla ska använda AI mer. Målet är att göra om tjänsten helt.
Läs även: ChatGPT skulle göra deras skilsmässa billigare – blev tvärtom. Dagens PS
Enligt honom är det ett misstag att ständigt jaga den senaste AI-modellen. I stället ska juristernas expertis byggas in i specifika system som varje team använder, säger han till FT.
Sedan i somras är AI-användning också ett mått i bonus- och prestationsbedömningen för biträdande jurister, delägare och affärsstöd.
Först med Harvey
Byrån, som bildades 2024 när Allen & Overy gick samman med amerikanska Shearman & Sterling, var tidigt ute. Allen & Overy blev 2022 första kund till Harvey, det amerikanska AI-bolag som i dag värderas till 15,5 miljarder dollar.
Tillsammans med Harvey och Microsoft byggde byrån ContractMatrix, ett verktyg för avtalsskrivning och förhandling som säljs till klienter. Wakeling vill inte lämna exakta siffror men säger att intäkterna ligger på tiotals miljoner dollar och har ökat niofaldigt på ett år.
Missa inte: AI används för att ge råd i skilsmässor – jurister blir allt mer frustrerade. Realtid
Timarvodet lever ändå kvar. Intäkterna från fasta arvoden har ökat 15 procent på två år, delvis tack vare AI, men det mesta faktureras fortfarande per timme. Lönsamheten har inte lidit: i somras redovisade A&O Shearman en vinstökning på 14 procent, enligt byråns bokslut.
Svenska byråer köper in
Bland svenska affärsjuridiska byråer har strategin hittills handlat mer om att köpa in färdiga plattformar än om att öronmärka debiterbar tid.
Vinge blev 2024 först i Norden med Harvey och har sedan förnyat avtalet så att alla medarbetare har tillgång, enligt Harvey. Byrån har också infört särskilda AI-grupper inom praktikgrupperna, enligt en kundberättelse från Harvey.
Mannheimer Swartling, Nordens största advokatbyrå, har använt svenska Legora dagligen sedan september 2023, enligt Legora. Legora värderades i oktober till 8,8 miljarder dollar efter en ny finansieringsrunda, rapporterade TechCrunch.
Kostnaden syns i budgeten även här. På Keelion Law är IT, inklusive AI, i dag tredje största kostnadsposten efter personal och lokaler, sa vd Katrin Troedsson till Realtid i samband med att byrån bytte namn.
Användningen är bred. 89 procent av delägarna på svenska byråer uppger att byrån använder AI.
Kunderna vill ha rabatt
Samtidigt ökar trycket från köparna. Goldman Sachs, Morgan Stanley och Citi kräver AI-rabatt av sina advokatbyråer, har Realtid rapporterat.
Frågan är vem som får behålla vinsten när ett uppdrag tar halva tiden. A&O Shearmans svar är att bygga verktygen själva – och sälja dem.