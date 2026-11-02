Nytt uppbrott från Setterwalls – bygger byrå kring AI

Den nya byrån Area Advokater började sin verksamhet den 1 november, rapporterar Fastighetsvärlden.

Grundarna är Hans Dahlberg Kolga, Jonathan Sonning, Amanda Karman, Maja Carlqvist och Julia Netinder. Alla kommer närmast från Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm.

Byrån ska vara en så kallad boutiquebyrå med fokus på entreprenadjuridik och tvistlösning. Dahlberg Kolga säger till Fastighetsvärlden att klienterna ska ha nära kontakt med specialiserade jurister med lång erfarenhet. Ambitionen är att de ska känna att de ”står i centrum”.

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Efter årsskiftet förstärks byrån med Reibar Gadan och Andreas Sahlén. De kommer från Locum, Region Stockholms bolag som förvaltar regionens vårdfastigheter. Byrån får därmed jurister med erfarenhet från en av regionens stora fastighetsägare och beställare.

Fram till årsskiftet sitter byrån i kontorshotellet Convendum på Kungsgatan. Därefter flyttar den till Birger Jarlsgatan 37, en fastighet som ägs av Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv. Det är några kvarter från Setterwalls nya kontor på de översta våningarna i Sturekvarteret.

Bemannar efter AI

Enligt Fastighetsvärlden ska personalstrukturen anpassas efter tillgången till AI-stöd, och byrån ska bara satsa på de resurser den faktiskt behöver. De anställda ska också ha medbestämmande i alla led.

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Det är ett avsteg från storbyråernas klassiska pyramidmodell, där ett stort antal biträdande jurister står för mycket av det debiterbara grundarbetet.

Area Advokater ansluter sig därmed till en internationell trend. Realtid rapporterade i oktober att erfarna delägare lämnar amerikanska elitbyråer för AI-byråer som tar fast pris per projekt i stället för timarvode. Enligt en kartläggning från Reuters finns nu minst 60 AI-inriktade juridiska byråer.

Även svenska byråer har tagit till sig tekniken. I en rapport från analysföretaget Regi uppgav 89 procent av delägarna att byrån i någon mån använder AI i det juridiska arbetet, enligt Dagens PS. Året innan var andelen 70 procent.