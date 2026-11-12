Grattis, generalist! Så gör AI dig till den store dirigenten

Har du byggt din karriär på att kunna lite om mycket snarare än allt om en enda sak? Då kan AI-revolutionen bli goda nyheter. När tekniken tar över allt fler kvalificerade arbetsuppgifter tror styrelseproffset Petra von Rohr att generalisterna får ett uppsving – och att framtidens chefer kommer att värderas för helt andra egenskaper än i dag.

Under lång tid har specialistkompetens varit en av arbetslivets säkraste karriärvägar. Den som blivit riktigt skicklig inom ett smalt område har kunnat göra sig eftertraktad, bygga en karriär och avancera till ledande befattningar.

Men artificiell intelligens kan vara på väg att förändra den logiken.

I Realtids videopodd Unlocked diskuterar Petra von Rohr, med lång erfarenhet från företagsledning och styrelsearbete, hur AI förändrar kraven på framtidens medarbetare och chefer.

Hennes slutsats är uppmuntrande för alla som snarare är bra på att se helheten än att fördjupa sig i en enda detalj.

– Jag tror kanske att generalisten blir mer värd framåt än vad den har varit tidigare.

Från specialist till problemlösare

I samtalet med framtidsforskaren Magnus Lindkvist utvecklar von Rohr resonemanget.

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När AI kan utföra allt fler uppgifter som tidigare krävde specialistkunskaper kan andra förmågor bli viktigare.

– Specialistkompetens blir kanske lite mindre viktigt. Det är bättre att ha en generalist som kan se samband, som kan se människor, som kan förstå hur människor jobbar bra ihop.

Det betyder inte att specialistkunskaper blir överflödiga. Men för den som vill utvecklas i karriären kan förmågan att kombinera kunskaper från olika områden bli en allt större tillgång.

Att förstå teknik räcker inte alltid. Någon måste också kunna avgöra vilka problem som är värda att lösa, hur olika delar av verksamheten hänger ihop och hur människor ska samarbeta för att nå resultat.

Chefens viktigaste egenskaper blir mänskliga

I ett annat avsnitt av Unlocked, där von Rohr möter AI-profilen Stefan Wendin, återkommer hon till frågan om framtidens ledarskap.

von Rohr beskriver ledarens roll som en dirigent som måste få en hel orkester att fungera tillsammans. Den förmågan blir enligt henne ännu viktigare när AI kan utföra en växande del av det kvalificerade arbetet.

– Jag tror ju att orkestrering alltid har varit viktigt för en ledare. Det är ju att vara dirigent för en orkester. Att vara ledare.

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Men när maskinerna tar hand om fler analytiska och intellektuella uppgifter förändras tyngdpunkten i chefsrollen.

– För då handlar det ännu mer om omdöme, kreativitet, smak, att få människor att tro på en riktning.

Det är en annan bild av framtidens chef än den traditionella experten som avancerar genom att vara den mest kunniga personen i rummet. I stället handlar det om att kunna väga samman olika perspektiv, fatta beslut och få andra människor att vilja arbeta mot samma mål.

AI kan öppna nya karriärvägar

Resonemanget innebär också att människor med breda erfarenheter kan få nya möjligheter. Den som har arbetat inom flera funktioner, bytt bransch eller kombinerat teknisk förståelse med affärskunnande och ledarskap kan ha kompetenser som blir särskilt användbara i organisationer där AI får en större roll.

Det är inte säkert att den som själv kan utföra en viss analys snabbast också är bäst lämpad att leda arbetet. Viktigare kan bli att förstå vilken analys som behövs, hur resultaten ska användas och vilka konsekvenser besluten får för människor och affärer.

Framtidens ledare måste få människor att fungera tillsammans

En annan central fråga är hur företag organiserar arbetet när teknik och mänskliga förmågor ska samspela. I samtalet med Wendin lyfts betydelsen av att olika människor bidrar med olika styrkor. Vissa är bäst på att skapa nya idéer, andra på att utveckla dem till fungerande verksamheter och ytterligare andra på att effektivisera och förvalta.

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För ledaren gäller det att förstå skillnaderna och få kompetenserna att komplettera varandra.

Von Rohr lyfter också fram Googles arbete med psykologisk trygghet och välfungerande team som ett exempel på betydelsen av mänskligt samarbete.

– Det är ju att vara dirigent för en orkester. Att vara ledare.

Se samtalen i Unlocked: I Realtids videopodd diskuterar Petra von Rohr framtidens kompetenser, karriärvägar och ledarskap tillsammans med framtidsforskaren Magnus Lindkvist och AI-profilen Stefan Wendin i två separata avsnitt. Programledare är Walter Naeslund.